روز گذشته (۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵) کنفرانس موسسه خاورمیانه، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که دیپلمات‌ها سرنوشت خاورمیانه را می‌بافند، احمد الشرع، سرکرده‌ی گروه‌های مسلح تحریرالشام، روی صحنه‌ی کنفرانس مؤسسه خاورمیانه قدم گذاشت.

اعتراف تلخ در برج‌های شیشه‌ای

 بیش از ۲۵۰ چشم نافذ، از دیپلمات‌های غربی تا تاجران فرصت‌طلب، به او خیره شده بودند. الشرع، که خود را رئیس دولت انتقالی سوریه خوانده، با صدایی لرزان هشدار داد: امضای توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی، نه یک گزینه، که یک ضرورت است؛ وگرنه، تنش‌ها، چون سونامی بر منطقه هجوم خواهند آورد. او صریح گفت: «ما کسانی نیستیم که برای اسرائیل دردسر بسازیم؛ ما از آنها می‌ترسیم.» این اعتراف، چون خنجری بر پیکره‌ی غرور عربی، فضای سالن را مسموم کرد. الشرع از نقض‌های مکرر حریم هوایی و تعرض به خاک مقدس سوریه سخن گفت و افزود: تاخیر در مذاکرات، خطری است که همه را به ورطه‌ی ویرانی می‌کشاند. اما این سخنان، بیش از آنکه هشدار باشد، فریاد تسلیم به نظر می‌رسد؛ تسلیمی که واشنگتن و تل‌آویو با لبخندی پنهان، آن را هدایت می‌کنند.

نقشه‌ مسموم: تکرار اسلو در بلندی‌های جولان

پیش‌نویس توافق امنیتی، که رژیم صهیونیستی چند هفته پیش به دمشق تحویل داد، چون نقشه‌ای از جهنم طراحی شده: منطقه‌ای وسیع از جنوب‌غرب دمشق تا مرز‌های اشغالی فلسطین، به زون‌های نظامی تقسیم می‌شود، جایی که هواپیما‌های سوری ممنوع‌الورودند. این پیشنهاد در واقع احیای روح توافق‌های اسلو است؛ همان پیمانی که سه دهه پیش، تشکیلات خودگردان فلسطین را به زنجیر کشید و در ازای بقای موقت، حاکمیت را به باد داد.

الشرع که هفته پیش از گفت‌و‌گو‌های امنیتی سخن گفته بود، تأکید کرد: «این توافق، حاکمیت هوایی و تمامیت ارضی را حفظ می‌کند»، اما این قضیه، توهمی بیش نیست. رژیم صهیونیستی، با حمایت آمریکا، نه به دنبال صلح، که سیطره است؛ سیطره‌ای که جنوب سوریه را به پایگاه پیشرفته‌ای برای نظارت بر لبنان و فلسطین بدل کند. واشنگتن، با فشار‌های سنگین بر تل‌آویو و دمشق، این بازی را به پیش می‌راند، گویی تاریخ را به عقب می‌پیچاند: از اسلو تا دمشق، همه در یک الگوی تکراری، جایی که قدرت‌های غربی، عروسک‌گردانانِ بقای دست‌نشانده‌ها هستند.

سایه‌ی سه‌گانه: ترامپ، نتانیاهو و جولانی در کاخ سفید

شایعات داغ واشنگتن، از نشستی تاریخی در روز دوشنبه آینده خبر می‌دهند؛ دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و احمد الشرع، دور میزی در کاخ سفید، سرنوشت سوریه را رقم خواهند زد. واللا و i ۲۴ News، با استناد به منابع بلندپایه، از تحول واقعی در مذاکرات سخن می‌گویند؛ نشستی که نه رویا، که واقعیتی تلخ است. ترامپ با این دیدار، میراث معامله قرن را به سوریه صادر می‌کند؛ در ازای رفع تحریم‌های سزار و به‌رسمیت‌شناختن الشرع، دمشق باید مرز‌ها را واگذار کند.

نتانیاهو که حملات به سوریه را تشدید کرده، حالا با لبخندی دیپلماتیک، میوه‌ی اشغال را می‌چیند. الشرع که از القاعده تا ریاست موقت راهی طولانی پیموده، در این مثلث، مهره‌ای است شکننده؛ او می‌گوید عادی‌سازی در دستورکار نیست، اما واقعیت، خلاف این ادعاست. این نشست، نه آغاز صلح، که پایان استقلال سوریه است؛ جایی که آمریکا، با چنگال‌هایش، منطقه را به تسخیر درمی‌آورد.

خون سویدا: زخم‌های تازه بر پیکره‌ی شکسته

در ژوئیه ۲۰۲۵، درگیری‌های سویدا، چون آتشفشانی خاموش‌نشدنی، ۲۰۰ هزار غیرنظامی را آواره و صد‌ها تن را به خاک و خون کشید. گزارش رئیس کمیته بین‌المللی تحقیقات سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از شکست توافق با نیرو‌های کرد دموکرات و حضور هزاران داعشی در دل کشور سخن می‌گوید؛ درگیری‌هایی که نگرانی از خشونت‌های فرقه‌ای را دوچندان کرده. رژیم صهیونیستی، با تجاوزات مداوم، ویرانی‌های گسترده و تلفات غیرنظامی به بار آورده و اشغال جنوب را تداوم بخشیده.

پس از براندازی اسد، نه‌تنها بمباران‌ها متوقف نشده، که جوی از خون در سراسر سوریه جاری شده. دیده‌بان حقوق بشر، از اعدام‌های میدانی در سویدا گزارش می‌دهد: ۲۹۱ دروزی، از جمله زنان و کودکان، قربانی جنایات جنگی نیرو‌های الشرع. این زخم‌ها، یادآور این است که توافق‌های ظاهری، آتش زیر خاکستر را شعله‌ورتر می‌کنند؛ سوریه، که از جنگ بیرون آمده، حالا در دام تجزیه و اشغال، به نقطه صفر بازگردانده می‌شود.

اگر احمد الشرع تسلیم شود، سوریه را نه‌تنها به اشغالگران تقدیم می‌کند، که نام خویش را به عنوان خائن ابدی، در تاریخ عربی حک می‌کند.

یونان هم به ناوگان حصرشکن صُمود می‌پیوندد
حکایت حامیان رژیم صهیونیستی که حتی در سرزمین‌های اشغالی هم هوادار ندارند
سوریه و رژیم صهیونیستی به توافق نزدیک می‌شوند
اراده کاروان صمود در شکستن محاصره غزه با وجود تمامی تهدید‌های رژیم اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اگر اسراییل قدرت بیشتری بگیرد طبق همان عقاید اسراییل بزرگ از نیل تا فرات همه سوریه را اشقال وضمیمه کشورش میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
این نتیجه فریبی است که بشار اسد از اتحادیه عرب خورد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
یکی از احمد الشرع سوال کنه وقتی تو داعش بودی چند نفر انسانهای بیگناه را سر بریده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
این همان داعشی است که می خواست عراق و سوریه را یکجا تقدیم رژیم صهیونیستی کند که نشد و حالا فعلاً فقط سوریه را تقدیم این رژیم جعلی کرده و به هیچ وجه تغییر ماهیت در کار نیست فقط نقاب از چهره برداشته و ان شاالله چوب خیانت خود را خواهد خورد و خیلی طول نخواهد کشید .
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
شرط می بندم ترس از اسراییل به قدری در وجودش ریشه کنه که کلا یک گوش به فرمان اسراییل به تمام معنا بشود و به عنوان یک گماشته اسراییلی به نفع اسراییل با ترکیه ای او را پر و بال داد وارد جنگ بشه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
جولانی بی شعور و نفهم مردم سوریه را بی عزت کرد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
ببخشید این چه تیتریه زدید ، از این آقا جلاد بپرس چند تا خودش سر برید یا مستقیم کشته ، ترس چیه اینها دنبال پول و منفعت هستند الان یک کشور با کلی برده و منابع مالی و کشاورزی را خود و عواملشان دارند و مردم سوریه در خیال و توهم آزادی هستند ، بشار اسد لامصب هم بلا سر خود و هم بلا سر مردمش آورد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
جولانی سوریه پر
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
مزد ترس تیتر خوبی است برای این سرسپرده ها
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
جولانی فقط زورش را به مردمش نشان می دهد مردک ترسو خدمتگزار ترامپ ونتانیاهو است وسوریه را به باد داده
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۳:۲۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سلام
جولانی مردمی ندارد که شما این خائن را کا با چماق اجنبی سوریه را اشغال کرده است او را والی مردم سوریه می دانید ان اقا عامل نفوذی اسرائیل است که بنام تبعه سوری معرفی شده است. به شناسنامه توجه نکنید بفرض در یکی از شهر های سوریهذهم به دنیا امده باشد انقدر روی ذهن ودل این اقا کار شده است که اسرائیل وغرب را قبله امال خود می دانید وصرفا‌ برای ارتباط با بزرگان و نمایندگان استکبار سر از پا نمی شناسد کسانی که با کفار دوست صمیمی شوند از انان محسوب می شوند
ایه شریفه قران
ومن یتولهم منکم فانه منهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
ترس از رژیم صهیونیستی ؟!!!!!!!!!
این جرثومه خائن ، خود رژیم صهیونیستی است !!!!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
عیبی نداره به اون سرعت اوردنت به همان سرعت هم بخوان میبرنت ،الت دستی ، موقت یه مملکت رو سپردن به دستت ،،،،یه راه داری انهم مثل راسای جمهور امریکا بگی منم صهیون سوریه ام
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
همیشه در یاد داشته باشیم که جولانی سگ دست آموز موساد وسیا است اردوان لعنتی باعث شد سوریه به این روز افتاده
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
دست نشانده که باشی .این میشه عاقبت ات
وقتی مجروح میشدند .همین گروه جولانی در زمان جنگ با بشار اسد
در بیمارستان سرزمینهای اشغالی معالجه و
بی بی نتیابو به عیادت شون به بیمارستان رفته بود
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۹:۰۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اینان کسانی اند که برای رسیدن به خلافت اموی و یزیدی در سرزمین شامات چه سرها بریدن و اینک که به قدرت رسیدن در برابر چهار تا جوجه صهیونیست اینچنین درمانده شدن و شک نکنید که اگر اسرائیل یک ذره به او فشار بیاورد اب پاکی خواهد ریخت به خلافتش و لقا ان را به بقایش می بخشد
۱
۱۱
پاسخ دادن
