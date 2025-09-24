باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انتشار جزئیات دستاورد اطلاعاتی ایران + فیلم

وزارت اطلاعات بخش‌هایی از میلیون‌ها سند به دست آمده از مراکز حساس و افراد موثر در برنامه اتمی رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت اطلاعات برای نخستین بار بخش هایی از میلیون ها سند به دست آمده از مراکز حساس و افراد موثر در برنامه های اتمی رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

وزیر اطلاعات پیشتر ۱۸ خرداد وعده انتشار این اسناد را داده بود.

 

