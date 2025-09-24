باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس، پستی را به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر کرده و در آن از گفتوگو با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان خبر داد.
مکرون نوشت: «من با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتوگو کردم».
او به برنامه هستهای ایران اشاره کرد و با وجود تاکید چندین باره مقامات کشورمان در خصوص دنبال کردن برنامه هستهای صلحآمیز، نوشت: «موضع ما روشن است: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند».
مکرون ایران را به عدم پایبندی به تعهدات هستهای متهم کرد و نوشت: «با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود، ما به همراه آلمان و انگلیس تصمیم گرفتیم روند «اسنپبک» یا مکانیسم ماشه را فعال کنیم که امکان بازگرداندن تحریمها علیه ایران را فراهم میآورد».
رئیس جمهور فرانسه با اشاره به شروط غرب، نوشت: «بار دیگر به رئیسجمهور ایران خواستههای خود را که هیچگونه مصالحهای در آنها پذیرفته نیست، یادآور شدم: دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران؛ شفافیت درباره ذخایر مواد غنیشده و ازسرگیری فوری مذاکرات».
مکرون در انتها اشاره کرد: «یک توافق همچنان ممکن است. تنها چند ساعت باقی مانده است. اکنون این به ایران بستگی دارد که به شرایط قانونی که ما تعیین کردهایم پاسخ دهد».
روز گذشته نیز، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به منظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده، در حاشیه این اجلاس در یک نشست خبری آمادگی کامل خود را برای هرگونه گفتوگوی سازنده و پیگیری راهحلهای دیپلماتیک در باره برنامه هستهای ایران اعلام کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «همانگونه که پیش از این نیز مورد تأکید قرار گرفت، علاقهمندیم تمامی مسیرهای ممکن و راهحلهای دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است که با فعالسازی مکانیسم ماشه، فرصت موجود برای حصول نتیجه محدود میباشد».
پیشتر، رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هستهای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفتوگو ادامه خواهد یافت. او همچنین امروز ادعا کرد که ایران پس از حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هستهای خود را دارد.
