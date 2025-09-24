رئیس جمهور فرانسه ضمن مطرح کردن ادعا‌هایی پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، گفت که هنوز زمان برای توافق باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس، پستی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر کرده و در آن از گفت‌و‌گو با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان خبر داد.

مکرون نوشت: «من با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت‌و‌گو کردم». 

او به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و با وجود تاکید چندین باره مقامات کشورمان در خصوص دنبال کردن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، نوشت: «موضع ما روشن است: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند». 

مکرون ایران را به عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای متهم کرد و نوشت: «با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما به همراه آلمان و انگلیس تصمیم گرفتیم روند «اسنپ‌بک» یا مکانیسم ماشه را فعال کنیم که امکان بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را فراهم می‌آورد».

رئیس جمهور فرانسه با اشاره به شروط غرب، نوشت: «بار دیگر به رئیس‌جمهور ایران خواسته‌های خود را که هیچ‌گونه مصالحه‌ای در آنها پذیرفته نیست، یادآور شدم: دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران؛ شفافیت درباره ذخایر مواد غنی‌شده و ازسرگیری فوری مذاکرات». 

مکرون در انتها اشاره کرد: «یک توافق همچنان ممکن است. تنها چند ساعت باقی مانده است. اکنون این به ایران بستگی دارد که به شرایط قانونی که ما تعیین کرده‌ایم پاسخ دهد». 

روز گذشته نیز، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به منظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده، در حاشیه این اجلاس در یک نشست خبری آمادگی کامل خود را برای هرگونه گفت‌وگوی سازنده و پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک در باره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «همان‌گونه که پیش از این نیز مورد تأکید قرار گرفت، علاقه‌مندیم تمامی مسیر‌های ممکن و راه‌حل‌های دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فرصت موجود برای حصول نتیجه محدود می‌باشد». 

پیشتر، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفت‌و‌گو ادامه خواهد یافت. او همچنین امروز ادعا کرد که ایران پس از حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هسته‌ای خود را دارد.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، توافق هسته ای ، تروئیکای اروپایی
خبرهای مرتبط
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
در باشگاه خبرنگاران جوان می‌خوانید؛
سازمان ملل در گذرگاه سرنوشت: صلح یا سقوط؟ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه