‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم

تصاویری از شادی و هورا کشیدن مردم شهر عقبه اردن از شلیک پهپاد یمن به فلسطین اشغالی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهر عقبه اردن در پی شلیک پهپاد از یمن به فلسطین اشغالی خوشحالی کردند.

عقبه، شهری بندری در جنوب اردن است که به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایلات، اغلب شاهد چنین واکنش‌های مردمی است.

 

