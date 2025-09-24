\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u0639\u0642\u0628\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0632 \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \n\u0639\u0642\u0628\u0647\u060c \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0627\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a\u060c \u0627\u063a\u0644\u0628 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n