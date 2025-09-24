باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع آگاه در کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فردا (پنجشنبه) قرارداد واگذاری تیکتاک را امضا خواهد کرد.
آینده تیک تاک در آمریکا بیش از یک سال است که در هالهای از ابهام قرار دارد، اما دولت ترامپ از هفته قبل، اعلام کرده که توافقی در راه است.
مقامات کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کردند که شرکت نرمافزاری آمریکایی «اوراکل» قرار است الگوریتم تیکتاک را تحت قرارداد دریافت کند. در واقع، در توافق جدیدی که بهزودی بین تیکتاک و اوراکل امضا میشود، شرکت آمریکایی اوراکل مسئولیت نظارت و مدیریت دادههای کاربران آمریکایی تیکتاک را بر عهده خواهد گرفت. مسئولیت اوراکل شامل الگوریتم نیز میشود و قرار است این گروه بهطور مستقل از «بایت دنس» شرکت مادر تیکتاک محتوا را به کاربران پیشنهاد کند. در این توافق، شرکت چینی بایتدنس کمتر از ۲۰٪ از سهام شرکت جدید را در اختیار گرفته و دسترسی به دادههای کاربران آمریکایی را نخواهد داشت.
به جز گروه اوراکل، شرکتهای دیگری نیز ممکن است به این توافق بپیوندند. ترامپ روز یکشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت که روپرت مرداک، غول رسانهای و پسرش لاکلان، مدیرعامل شرکت فاکس، میتوانند بخشی از این توافق باشند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که مایکل دل، مدیرعامل شرکت سازنده کامپیوتر دل، نیز درگیر این توافق است.
منبع: رویترز