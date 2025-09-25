اِلمان سکه تاریخی ضرب آمل مربوط به دوره ایلخانیان قرن هشتم با حضور حجت‌الله ایوبی رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در محوطه تاریخی شهرداری آمل رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین رونمایی از المان سکه تاریخی ضرب آمل در ابعاد ۲ در۲ مترمربع بزرگنمایی که به همت شهرداری آمل ساخته شده است، مدیران امور شهری حضور داشتند.

این سکه در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده در آمل ضرب می‌شد و از خصوصیات بارز آن و در نمای روی سکه نام شهر آمل، سال ضرب و آیه‌ای از سوره مبارکه فتح نقش بسته شده است. در پشت این سکه، اسامی ائمه معصومین (ع) به‌صورت دایره‌ای نقش برجسته شده است.

شهردار آمل امروز چهارشنبه در آیین رونمایی از این المان شهری، گفت: این اقدام شهرداری با حمایت اعضای شورای اسلامی شهرآمل و در راستای احیای مواریث و فرهنگی کهن شهر آمل برمبنای پژوهش‌های باستان شناسانه و تاریخی انجام شده است.

علی داودی افزود: شهرداری آمل در دوره مدیریت فعلی به حوزه احیا، مرمت و نوسازی بافت‌های با ارزش تاریخی نگاه ویژه‌ای دارد و درهمین راستا به منظور هویت بخشی به تاریخ شهر، طرح بزرگ پیاده راه هسته مرکزی شهر آمل به عنوان یکی از بزرگترین پیاده‌ها در مازندران در چند فاز در حال اجراست.

وی اضافه کرد: با حمایت شورای اسلامی شهر، شهرداری آمل با خرید، مرمت و بازسازی چندین خانه با ارزش تاریخی را در برنامه کاری خود قرار داده که یکی از آنها خانه تاریخی ملک در منطقه قدیمی این شهر توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری درحال مرمت و بازسازی است.

شهر آمل با پیشینه تاریخی کهن دارای جاذبه‌های تاریخی در درون این شهر به یکی از مقاصد گردشگری در طول سال شناخته شده است.

