در جریان هفته ششم لالیگا، اتلتیکو مادرید مقابل مهمانش رایو وایکانو به پیروزی ۲-۳ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده -در جریان دیداری از هفته ششم لالیگا، اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ریاض ایر متروپولیتانو مقابل مهمانش رایو وایکانو به پیروزی ۲-۳ رسید. اتلتیکو مادرید در دیداری به پیروزی رسید که بدون شاهکار خولیان آلوارز مهاجم آرژانتینی اش بدون تردید در آن شکست می‌خورد، سه گل از مرد عنکبوتی برای رسیدن سه امتیاز به تیم سیمئونه و خروج این تیم از بحران لازم بود.

اتلتیکو با این برد ۹ امتیازی شد و در رتبه هشتم جدوی قرار گرفت.

در سایر دیدار‌های دیشب لالیگا، ختافه و آلاوس به تساوی یک بر یک رسیدند و سوسیداد با یک گل مایورکا را شکست داد. رقابت‌های این هفته امشب با دو دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در بازی مهم بارسلونا از ساعت ۲۳ مهمان رئال اویدو است.