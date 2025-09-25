جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهبندان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی، هنگام کنترل خودر‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان به یک دسگاه کامیون مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

سرهنگ رضایی اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.