باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دانش فرماندار نهبندان با اشاره به افت متوسط ۱۳ سانتی‌متری سطح آب‌های زیرزمینی در شهرستان و کاهش ۵۰ درصدی بارندگی گفت: این آمار‌ها زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است و باید مدیریت منابع آب به اولویت اصلی شهرستان تبدیل شود.

او استفاده حداکثری از روان‌آب‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی را از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو عنوان کرد و افزود: باید مسیر‌های اصلی سیلاب شناسایی و طرح‌های لازم با اعتبارات مرحله‌ای آغاز شود.

دانش همچنین بر ضرورت نوین‌سازی روش‌های آبیاری کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخش زیادی از آب در کشاورزی سنتی هدر می‌رود. دولت ۸۵ درصد هزینه‌های آبیاری تحت فشار را پرداخت می‌کند و تنها ۱۵ درصد سهم کشاورزان است؛ بنابراین با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان طی چند سال آینده مصرف آب را به‌طور قابل‌توجهی مدیریت کرد.

فرماندار نهبندان لایروبی سد شوسف را نیز از دیگر اقدامات ضروری دانست و عنوان کرد: این طرح علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشاورزان، می‌تواند در حوزه گردشگری نیز اثرگذار باشد که پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار دارد.