باشگاه خبرنگاران جوان-  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۶۵ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۵ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: هوای تهران ، کیفیت هوای تهران
