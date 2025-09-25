رئیس جمهور آمریکا خواستار تحقیق در مورد آنچه که او «خرابکاری سه‌گانه» در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق در مورد آنچه که او «خرابکاری سه‌گانه» نامید، پس از نقص پله برقی، تله‌پرامپتر و سیستم صوتی هنگام سخنرانی او در سازمان ملل متحد شد.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتفاقاتی که روز سه‌شنبه در حالی که ترامپ در مقر این سازمان در نیویورک بود، رخ داد، تصادفی بوده و تا حدودی کارکنان کاخ سفید را مقصر آن می‌داند.

اما ترامپ در یک پست طولانی و خشمگین در رسانه‌های اجتماعی، این رشته اتفاقات ناگوار را «بسیار شوم» توصیف کرد، خواستار دستگیری افراد شد و گفت که سرویس مخفی نیز در حال تحقیق است.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث گفت: «این یک تصادف نبود، این یک خرابکاری سه‌گانه در سازمان ملل بود. آنها باید از خودشان خجالت بکشند. من یک نسخه از این نامه را برای دبیرکل می‌فرستم و خواستار تحقیقات فوری هستم. جای تعجب نیست که سازمان ملل نتوانسته است وظیفه‌ای را که برای انجام آن به وجود آمده است، انجام دهد.»

فیلمی نشان داد که رئیس جمهور ۷۹ ساله و بانوی اول ملانیا ترامپ روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل سوار پله برقی می‌شوند، قبل از اینکه پله برقی با تکان ناگهانی متوقف شود و آنها را مجبور به بالا رفتن کند.

سپس، هنگام شروع سخنرانی خود، ترامپ متوجه شد که دستگاه تله‌پرامپتر او کار نمی‌کند.

او بخش عمده‌ای از بقیه سخنرانی را به انتقاد از این نهاد جهانی گذراند و آن را به تأمین مالی مهاجرت غیرقانونی که کشور‌های غربی را به «جهنم» تبدیل کرده و عدم حمایت از تلاش‌های صلح او در غزه و اوکراین متهم کرد.

اما در حالی که ترامپ لحنی عمدتاً شوخی‌آمیز در مورد پله برقی داشت، یک روز بعد خلق و خوی او تندتر شد. او نوشت: «دیروز یک رسوایی واقعی در سازمان ملل متحد رخ داد. نه یک، نه دو، بلکه سه رویداد بسیار شوم!» ترامپ گفت که توقف پله برقی می‌توانست یک «فاجعه واقعی» باشد.

او گفت: «شگفت‌انگیز است که من و ملانیا به لبه‌های تیز این پله‌های فولادی نیفتادیم.»

ترامپ سپس شکایت کرد که دستگاه پخش تله‌پرامپتر سخنرانی‌اش برای ۱۵ دقیقه اول «بسیار تاریک» بود و صدا در سالن سازمان ملل «کاملاً قطع» بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مجمع عمومی سازمان ملل
