بیش از ۲ هزار مورد بازرسی در کردستان انجام شد/تشکیل ۳۷۸ پرونده تخلفاتی صنفی و غیر صنفی

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از انجام ۲ هزار و ۳۰ مورد بازرسی در شهریورماه سال جاری در استان خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۳۷۸ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد؛ ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۱۰۸ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال برآورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-  فرزاد سردارزاده با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در حوزه لوازم‌التحریر، گفت: ۹۱۶ مورد از بازرسی‌های شهریور ماه مربوط به صنف لوازم‌التحریر بوده که در نتیجه آن ۱۶۸ پرونده به ارزش ۵ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی در ادامه به اجرای طرح ویژه نظارت بر مدارس اشاره کرد و افزود: در راستای رفاه حال شهروندان، چندین جلسه مشترک با اتحادیه‌ها و خیاطان برگزار شد و در نهایت ۳۰ خیاط معتمد تعیین شدند تا با قیمت مصوب و استفاده از اجناس مرغوب در سه مقطع به خانواده‌ها خدمات ارائه دهند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان همچنین درباره گزارش‌های مردمی، اظهار داشت: در شهریور ماه  سال جاری۴۲۲ مورد شکایت مردمی ثبت شد که ۴۵ مورد آن منجر به تشکیل پرونده شد.

سردار زاده ادامه داد: در همین ایام، ۲۲۷ مورد گشت مشترک با دستگاه‌های مرتبط انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۲۶ پرونده تخلف به ارزش ۷۸۷ میلیون ریال بود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این نظارت‌ها، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

