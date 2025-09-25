باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی جهان پارادوومیدانی عصر امروز پنجشنبه سوم مهر در دهلی نو هندوستان برگزار می‌شود و سعید افروز قهرمان پارالمپیک پاریس در پرتاب نیزه پرچمدار ایران در مراسم افتتاحیه خواهد بود.

با تصمیم مسوولین برگزار کننده تنها ۷ نفر از ورزشکاران ایرانی در مراسم افتتاحیه همراه با سعید افروز حضور خواهند داشت.

کاروان ایران با ۲۰ دوومیدانی کار زن و مرد در این مسابقات حضور دارد که از این تعداد ۵ نفر از ورزشکاران را دوومیدانی کاران نابینا و کم بینا و ۵ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان از پنجم مهر در دهلی نو آغاز می‌شود و تا سیزدهم مهر ادامه خواهد داشت.

قهرمانی جهان هند نخستین مسابقات گزینشی انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس در رشته پارادوومیدانی است.