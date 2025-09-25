سوریه و اوکراین در پی دیدار روسای جمهور این دو کشور در نیویورک روابط خود را از سر گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سوریه و اوکراین روز چهارشنبه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند پس از آنکه ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که در این نشست، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه به همراه هیئت همراهش حضور داشتند.
زلنسکی گفت اوکراین و سوریه بیانیهای در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کردند. او در شرکت رسانه اجتماعی آمریکایی X نوشت: «ما از این گام مهم استقبال میکنیم و آمادهایم تا از مردم سوریه در مسیر ثبات حمایت کنیم. در طول مذاکراتمان با رئیس جمهور سوریه ما همچنین به تفصیل در مورد بخشهای نویدبخش برای توسعه همکاری، تهدیدات امنیتی پیش روی هر دو کشور و اهمیت مقابله با آنها بحث کردیم.»
او افزود: ما توافق کردیم که روابط خود را بر اساس احترام و اعتماد متقابل بنا کنیم.
اوکراین پس از آنکه سوریه در سال ۲۰۲۲ جمهوریهای دونتسک و لوهانسک را برای روسیه به رسمیت شناخت، روابط خود را با سوریه قطع کرد.
رئیس جمهور موقت سوریه روز یکشنبه به همراه چندین وزیر برای شرکت در جلسات سالانه سازمان ملل وارد نیویورک شد و به نزدیک به شش دهه غیبت سوریه از این نهاد جهانی پایان داد.
سوریه پس از جنگ سال ۱۹۶۷، زمانی که اسرائیل ارتفاعات جولان را اشغال کرد، مجمع عمومی را در سطح ریاست جمهوری تحریم کرد. دمشق مدتها سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی را به دلیل حمایت ایالات متحده و متحدان غربی آن، به جانبداری از اسرائیل متهم میکرد.
الجولانی در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی در روز چهارشنبه، خواستار لغو تحریمهای بینالمللی شد. آخرین رهبر سوریه که در اجلاس سازمان ملل شرکت کرد، نورالدین الاتاسی، رئیس جمهور سابق بود که از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ خدمت کرد.
منبع: آناتولی