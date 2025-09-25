سخنگوی فراجا در گزارشی از اقدامات شش ماهه پلیس در کمک به زنجیره تأمین امنیت برق کشور و مقابله با تجارت ماینر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی اظهار کرد: پلیس هم‌صدا و همگام با صنعت برق کشور در بازه زمانی کمتر از شش ماه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵ شهریور ماه، بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را از چرخه فعالیت‌های زیرزمینی حذف کرده که به معنایِ پایداریِ بیشتر در زنجیره تأمین انرژی و دسترسی عموم جامعه به برق است.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سخنگوی فراجا تصریح کرد: این حجم از دستگاه‌های ماینرِ کشف شده بیش از ۱۶۷۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو از چرخه استفاده غیرقانونی و ضربه به تأمین امنیت انرژی کشور خارج شده‌اند.

برچسب ها: پلیس ، برخورد با متخلفین
