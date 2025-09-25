باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عباس مهدیزاده در نشست تخصصی تأمین پایدار دارو که با حضور دبیران کلان مناطق دهگانه کشور و معاونان غذا و دارو دانشکدههای علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی برای تأمین پایدار دارو در سطح ملی از محورهای اصلی برگزاری این برنامه بوده است.
وی افزود: در نشست امروز موضوعهایی مانند فروش نقدی برخی اقلام توسط شرکتها، توزیع غیرعادلانه داروهای بدون پلن، انحصار در توزیع اقلام حیاتی وارداتی، تخصیص ناکافی سهمیهها و مشکلات مالی داروخانههای دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر راهبری پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو همچنین به مشکلات حوزه شیرخشک اشاره کرد و گفت: فروش گزینشی به داروخانهها، صدور فاکتور بدون تحویل کالا، ضعف شبکه توزیع، خطاهای سامانه تیتک و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها از مهمترین چالشهای این بخش است.
مهدیزاده ادامه داد که در این نشست معاونان غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی نیز به عنوان بازوی اجرایی در سطح استانها، دیدگاهها و تجربیات خود را در زمینه مدیریت زنجیره تأمین دارو و شیرخشک ارائه کردند.
به گفته وی، راهکارهایی مانند هماهنگی سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی برای تأمین بهموقع ارز دارویی، برنامهریزی و نظارت مستمر بر شرکتهای تولیدکننده و واردکننده، تسهیل ترخیص مواد اولیه از گمرک، بازنگری ضرایب توزیع با در نظر گرفتن جمعیت غیربومی و تقویت سامانههای توزیع و پایش از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، مدیر راهبری پایش و امور استانها در پایان تاکید کرد که نمایشگاه ایرانفارما فرصتی ارزشمند برای هماندیشی میان مدیران، سیاستگذاران و فعالان صنعت دارو فراهم میکند و بستری برای ارائه راهحلهای اجرایی در مسیر تحقق تأمین پایدار دارو به شمار میرود.