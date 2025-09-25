باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ملی ایران از ساعت ۱۱ امروز (پنجشنبه، سوم مهر) به مصاف چک رفت.

ترکیب تیم ایران: مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، پوریا حسین‌خانزاده و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب تیم چک: یان گالابوف، آنتونین کلیمس، لوبوش بارتونک، پاتریک ایندرا، آدام زایچک، لوکاش واسینا و میلان مونیک

سرمربی: ییری نوواک

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ ایران

ایران این ست را بهتر از حریف خود شروع کرد و ۸ بر ۴ پیش افتاد. کاظمی امتیاز نهم ایران را هم گرفت تا نوواک درخواست وقت استراحت کند. شریفی یک بار آبشار خود را به تور زد و بار دیگر دفاع شد تا اختلاف امتیاز کم شود و در حالی که ایران ۹ بر ۸ جلو بود پیاتزا درخواست وقت استراحت کرد.

شریفی یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت و ایران ۱۱ بر ۹ جلو بود. ایندرا با عبور از دفاع ایران بازی را در امتیاز ۱۱ به تساوی کشاند. بازی تا امتیاز ۲۰ برابر پیش رفت اما پاس سرعتی به‌نژاد و آبشار زیبای ولی‌زاده امتیاز ۲۱ را برای ایران گرفت. در ادامه سرویس پرقدرت حسین‌خانزاده بعد از دریافت ناموفق به زمین ایران برگشت و شریفی آن را به امتیاز تبدیل کرد. حسین‌خانزاده بار دیگر یک امتیاز متستقیم سرویس گرفت تا ایران ۲۳ بر ۲۰ جلو بیفتد و در نهایت تیم ایران ست نخست را ۲۵ بر ۲۲ برد.

ست دوم: ۲۷ بر ۲۵ چک

اولین امتیاز این ست را حسین‌خانزاده روی پاس پایپ به‌نژاد گرفت. شریفی با امتیازی که از سرویس خود گرفت نتیجه بازی را سه بر یک به سود ایران کرد. چند اشتباه از بازیکنان ایران باعث شد تا بازی در امتیاز ۴ برابر شود. آبشار سنگین حاجی‌پور و در ادامه ضربه سرعتی ولی‌زاده ایران را ۸ بر ۶ جلو انداخت.

حسین‌خانزاده دفاع شد و چک ۱۲ بر ۱۱ جلو افتاد. پیاتزا وقت استراحت گرفت. واسینا سرویس خود را به تور زد و بازی در امتیاز ۱۲ برابر شد. بازی تا امتیاز ۱۹ برابر پیش رفت، اما زایچک توپ خود را بیرون زد تا ایران امتیاز ۲۰ را بگیرد، در ادامه هم حاجی پور توپ را به دست دفاع حریف زد و امتیاز ۲۱ را کسب کرد.

سرویس پوریا حسین‌خانزاده بعد از اینکه به دست بازیکن چک خورد به زمین ایران برگشت و شریفی سریع به توپ ضربه زد، اما آبشار او دقیق نبود و به بیرون رفت. این بازیکن در ادامه دفاع شد و بازی در امتیاز ۲۲ برابر شد.

کلمس سرویس خود را از دست داد تا ایران امتیاز ۲۴ را بگیرد، اما کاظمی هنگام دفاع خطای تور کرد تا بازی باز هم در امتیاز ۲۴ مساوی شود. این ست در نهایت با امتیاز سرویس حریف، با برتری ۲۷ بر ۲۵ چک تمام شد.

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰ چک

رقابت در شروع این ست پایاپای بود، اما به تدریج چک بهتر کار کرد و جلو افتاد. در حالی که چک ۹ بر ۷ جلو بود خانزاده یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت. حاجی‌پور با آبشار محکم خود امتیاز گرفت و در ادامه به‌نژاد یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت تا بازی در امتیاز ۱۱ مساوی شود.

بار دیگر چک جلو افتاد، اما ملی‌پوشان ایران در امتیاز ۱۶ بازی را به تساوی کشاندند.

حاجی‌پور سرویس خود را بیرون زد، در ادامه هم دفاع شد تا چک بار دیگر جلو بیفتد. در حالی که ایران ۱۹ بر ۱۶ عقب بود پیاتزا وقت استراحت گرفت. بازیکنان ایران در این ست سرویس‌های زیادی را از دست دادند. خانزاده هم سرویس خود را به تور زد تا چک ۲۰ بر ۱۸ پیش باشد. چک در نهایت این ست را ۲۵ بر ۲۰ برنده شد.

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ چک

ست چهارم هم با برتری چک آغاز شد و حریف که سرویس‌های بهتری می‌زد با استفاده از ضعف دریافت ایران ۶ بر ۳ جلو افتاد. در حالی که ایران ۸ بر ۵ عقب بود پیاتزا درخواست وقت استراحت گرفت. در حالی که ایران ۱۰ بر ۵ عقب بود، مرتضی شریفی بار دیگر به زمین آمد.

برتری چک ادامه پیدا کرد و در حالی که چک ۱۶ بر ۱۱ جلو بود پیاتزا دومین وقت استراحت خود را هم گرفت و از بازیکنان خواست که تا آخرین امتیاز تلاش کنند. ایران در نهایت ۲۵ بر ۲۱ شکست خورد و این مسابقه را واگذار کرد.

ایران با این باخت فرصت تاریخی حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات جهانی را از دست داد.

این برای دومین بار در تاریخ بود که والیبال ایران به یک چهارم نهایی قهرمانی جهان صعود می کرد و بار قبلی در سال ۲۰۱۴ با هدایت اسلوبودان کواچ این نتیجه رقم خورده بود.