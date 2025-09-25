باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: حدود ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه شده است که کمک شایانی به بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی می‌کند. تا پایان مهرماه نیز حدود یکصد دستگاه اتوبوس دیگر به این مجموعه افزوده خواهد شد که قطعاً تأثیرگذار در سرویس‌دهی به مردم، به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان خواهد بود.

محدودیت تردد کامیون‌ها و وانت‌بارها در تهران

گلشنی به تصمیم شورای ترافیک اشاره کرد و گفت: محدودیت تردد کامیونت‌ها و وانت‌بارها، که عهده‌دار توزیع کالا هستند، از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ صبح در دو هفته ابتدایی مهرماه اعمال می‌شود. این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی ناشی از توقف این وسایل نقلیه در جلوی واحد‌های صنفی صورت می‌گیرد.

تقویت خطوط مترو و تاکسیرانی در تهران

وی در ادامه افزود: در خطوط مترو، تقویت قطارها، اعزام قطار‌های فوق‌العاده و کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها را شاهد بوده‌ایم تا خدمت‌رسانی بهتری صورت گیرد. در حوزه تاکسیرانی نیز، تعداد تاکسی‌ها در خطوط پر تقاضا افزایش یافته و تاکسی‌های گردشی اطراف مراکز آموزشی نیز برای فعالیت بیشتر هماهنگ شده‌اند.

استقرار جرثقیل‌ها و نیرو‌های امدادی در خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از استقرار ۲۰ دستگاه جرثقیل سبک و ۶ دستگاه جرثقیل سنگین در خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف امدادرسانی سریع در هنگام نقص فنی یا تصادف خودرو‌ها و پاکسازی صحنه برای جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی صورت گرفته است. همچنین، همکاران ما در حوزه خودروی اورژانس و آتش‌نشانی در نقاط تعیین‌شده سطح شهر تهران مستقر هستند تا بلافاصله بتوانند واکنش نشان داده و از ایجاد گره ترافیکی در هنگام وقوع حادثه جلوگیری کنند.

ساماندهی سرویس مدارس و مراکز معاینه فنی

گلشنی به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش، فرمانداری، پلیس راهور و دستگاه‌های مربوطه، سرویس مدارس با مدیریت سازمان تاکسیرانی راه‌اندازی شده و امیدواریم سال به سال وضعیت خدمت‌رسانی در این بخش بهبود یابد. چهار مرکز معاینه فنی نیز هر کدام یک خط خود را به سرویس مدارس اختصاص داده‌اند تا بدون نوبت بتوانند معاینه فنی خود را اخذ کنند و اختلالی در خدمت‌رسانی به آنها به وجود نیاید.

وی در پایان به اقدامات فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و افزود: سازمان ایمنی ترافیک و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه، آموزش رانندگان اتوبوس، تاکسی و سرویس مدارس را در یک ماه گذشته با جدیت پیگیری کرده‌اند. همچنین، راه‌اندازی مجدد پلیس مدرسه یا همیار مدرسه با همکاری پلیس راهور، آموزش و پرورش و معاونت حمل و ترافیک، می‌تواند تأثیر خوبی در بعد فرهنگ‌سازی داشته باشد.

گلشنی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات اتخاذ شده، با وجود افزایش ۱۱ درصدی ترافیک در روز اول مهرماه نسبت به هفته گذشته، شرایط ترافیکی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ قابل قبول و کنترل‌شده‌تر باشد.