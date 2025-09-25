معاون امور متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام قطعی ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار دانش آموز (دختر و پسر) برای سال تحصیلی جدید در مقاطع اول و دوم متوسطه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمصطفی آذرکیش اظهار کرد: دانش آموزان ثبت نام شده معادل بیش از ۹۴ درصد مجموع دانش آموزان مقطع متوسطه (اول و دوم) هستند که به صورت نهایی ثبت شده‌اند.

به گفته معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سه میلیون و ۹۰۰ هزار دانش آموز در متوسطه اول و ۳ میلیون و ۸۰ هزار دانش آموز نیز در متوسطه دوم (نظری و هنرستان) مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام دانش آموزان یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها به ویژه در پایه‌های هفتم و دهم است، اظهار کرد: ۹۵ درصد دانش آموزان مقطع هفتم و ۹۳ درصد از ورودی‌های مقطه دهم تاکنون در مدارس ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند.

آذرکیش افزود: با توجه به ادامه دار بودن روند ثبت نام در مدارس تا ۱۵ مهرماه، دانش آموزان بازمانده نیز در این فرصت نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود در سال تحصیلی جدید اقدام کنند.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع کتاب درسی نیز خاطر نشان کرد: هیچ مشکلی در روند توزیع کتاب درسی مقطع متوسطه برای سال تحصیلی جدید وجود ندارد و کتاب‌ها طبق ثبت سفارش تحویل دانش آموزان می‌شود.

۸۶ هزار و ۵۱۸ کلاس درس در مقطع متوسطه اول و ۱۵۰ هزار و ۲۳۶ کلاس در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی جدید پذیرایی دانش آموزان هستند.

وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۷ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم تقریبا با ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ دارد، این آمار نشاندهنده وظیفه سنگین وزارت آموزش و پرورش در راستای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم است.

