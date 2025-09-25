معاون امور متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام قطعی ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار دانش آموز (دختر و پسر) برای سال تحصیلی جدید در مقاطع اول و دوم متوسطه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمصطفی آذرکیش اظهار کرد: دانش آموزان ثبت نام شده معادل بیش از ۹۴ درصد مجموع دانش آموزان مقطع متوسطه (اول و دوم) هستند که به صورت نهایی ثبت شده‌اند.

به گفته معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سه میلیون و ۹۰۰ هزار دانش آموز در متوسطه اول و ۳ میلیون و ۸۰ هزار دانش آموز نیز در متوسطه دوم (نظری و هنرستان) مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام دانش آموزان یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها به ویژه در پایه‌های هفتم و دهم است، اظهار کرد: ۹۵ درصد دانش آموزان مقطع هفتم و ۹۳ درصد از ورودی‌های مقطه دهم تاکنون در مدارس ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند.

آذرکیش افزود: با توجه به ادامه دار بودن روند ثبت نام در مدارس تا ۱۵ مهرماه، دانش آموزان بازمانده نیز در این فرصت نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود در سال تحصیلی جدید اقدام کنند.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع کتاب درسی نیز خاطر نشان کرد: هیچ مشکلی در روند توزیع کتاب درسی مقطع متوسطه برای سال تحصیلی جدید وجود ندارد و کتاب‌ها طبق ثبت سفارش تحویل دانش آموزان می‌شود.

۸۶ هزار و ۵۱۸ کلاس درس در مقطع متوسطه اول و ۱۵۰ هزار و ۲۳۶ کلاس در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی جدید پذیرایی دانش آموزان هستند.

وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۷ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم تقریبا با ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ دارد، این آمار نشاندهنده وظیفه سنگین وزارت آموزش و پرورش در راستای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ثبت نام مدارس ، مقطع متوسطه تحصیلی
خبرهای مرتبط
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از پلتفرم «تحریریه هوشمند خبر» با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی
رکوردشکنی باتری «روی-هوا» دانشمند ایرانی مقیم استرالیا
متحول شدن کارایی تصفیه آب در هند با استفاده از فناوری نانوحباب‌
اشتغال نخبگان در تحقیق و توسعه با استفاده از اعتبار مالیاتی
چالش‌های صنعت دارو در سایه تحریم و کمبود منابع ارزی
آخرین اخبار
چالش‌های صنعت دارو در سایه تحریم و کمبود منابع ارزی
متحول شدن کارایی تصفیه آب در هند با استفاده از فناوری نانوحباب‌
اشتغال نخبگان در تحقیق و توسعه با استفاده از اعتبار مالیاتی
رکوردشکنی باتری «روی-هوا» دانشمند ایرانی مقیم استرالیا
رونمایی از پلتفرم «تحریریه هوشمند خبر» با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی
بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان به رفع چالش‌ها کمک می‌کند
انسجام اجتماعی، کلید اصلی پیشرفت کشور است
اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی افتتاح شد
جنگ با دیابت بارداری با مصرف میوه گلابی + فیلم
سوراخ‌های کوچک در گوشی‌های هوشمند چه کاربردی دارند؟!
بهره‌برداری ۱۲ هزار کلاس درس در شش ماهه دوم سال
تأثیر شگفت‌انگیز ورزش بر ساختار عصبی قلب
یک دنباله‌دار جدید به زمین نزدیک می‌شود
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
توضیحی جذاب برای یک سیگنال فضایی که دانشمندان را گیج کرده است!
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
«چت‌جی‌پی‌تی» با یک سؤال ساده دچار سکته مغزی شد!
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
آثار مهلک داروی ریتالین + فیلم
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم