باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمانه هرمزی - جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: امسال برای تولید، سرمایهگذاریها بر اساس شاخصهای مشخصی ارزیابی و قیاس میشوند. در حوزه سرمایهگذاری، هم آمارهای ملی و هم برنامههای سرمایهگذاری سالانه ملاک قرار میگیرند. به عنوان مثال، از ۱۸ شاخص تعریف شده، شاخص فرصتهای سرمایهگذاری یکی از مهمترینهاست که بخشهای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دارایی با تحقق شعار سال، ارتباط تنگاتنگی با آن دارند.
او افزود: تاکنون ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی شده است. همچنین، ۷۹ طرح عمرانی نیمهتمام به بستههای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند تا مردم در آنها سرمایهگذاری کنند. شناسایی سرمایهگذاران خارجی نیز یکی دیگر از آیتمهای مهم است که در شش ماهه اول سال، ۲۹ مورد شناسایی شدهاند. صدور مجوزهای بینام برای تسهیل سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار دارد.
جعفری بیان کرد: در سه ماهه دوم، ۲۹ سرمایهگذار خارجی شناسایی شد و ۶۳ تور و ۳۹ همایش سرمایهگذاری در این راستا برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد چالشهای حوزه صنعت و منابع بانکی؛ استان ما یک استان صنعتی نیست و زیرساختهای لازم را ندارد. میزان منابع بانکی استان نیز مشخص است و تنها ۰.۴۱ درصد از کل اعتبارات کشور را شامل میشود؛ این در حالی است که ۶۱ درصد منابع بانکی در اختیار تهران است.
او عنوان کرد: در مورد جذب اعتبارات و تبصره ۱۸ کل اعتبار تبصره ۱۸، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. تاکنون ۴۴ درصد از این اعتبار جذب شده و برنامه ما جذب ۷۰ درصد است. در جذب تبصره ۱۸، استان در رتبه هفدهم قرار دارد. به ادارات اعلام شده که این اعتبارات باید تا پایان سال جذب شود و در صورت عدم توانایی، سهمیههای خود را جابجا کنند.
جعفری تصریح کرد: بحث تسهیلات مکرر، اعتراض صنعتگران را به دنبال داشته و باعث قفل شدن پروندهها شده است، بدون اینکه تفاوتی بین ۵ میلیون یا ۵ میلیارد تومان وجود داشته باشد. یعنی اگر صاحب صنعت یک بار تسهیلات گرفته باشد، اگر مبلغ آن بسیار پایین باشد نمیتواند مجدد درخواست تسهیلات کند؛ چهار مکاتبه در این خصوص توسط استاندار، دبیرخانه اقتصاد دارایی و نمایندگان صورت گرفته و درخواست کمک شده است؛ فعلاً وزارت اقتصاد دارایی امکان اصلاح این رویه را رد کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با این حال، به دنبال مسیرهای میانبر برای حل مشکلات بودهایم. به عنوان مثال، وقتی تعطیلی کارخانه نساجی فردوس مطرح شد، موضوع را به شورای نظارت بردیم و توانستیم از تعطیلی آن و چند واحد دیگر جلوگیری کنیم. این کار ریسکپذیر بود، اما آن را پذیرفتیم. در استان، بیش از آنچه که فکرش را بکنید به سرمایهگذاران و مشکلاتشان رسیدگی میشود و آنها مظلوم واقع نشدهاند.
بررسی موانع جذب اعتبارات تبصره ۱۸ و راهکارهای پیشنهادی
پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: جذب اعتبارات تبصره ۱۸ با چالشهای متعددی روبهرو است؛ پس از تصویب کارگروه، بخشی از اعتبارات به بانکها ارجاع داده میشود. با وجود معرفی طرحهایی با ارزشی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان، بانکها به دلیل مشکلاتی مانند "تسهیلات مکرر" (عدم امکان دریافت مجدد تسهیلات)، از پرداخت آنها خودداری میکنند. این مسئله، حتی با معرفی دو برابر ظرفیت استان (۴۳۰ میلیارد تومان) و طرحهای جایگزین، منجر به جذب تنها ۲۵ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ در حوزه صمت شده است.
او افزود: بررسیهای صورت گرفته با حضور طرحها واجد شرایط لازم بودهاند، اما همچنان با موانعی در سیستم بانکی برای جذب کامل اعتبارات مواجه بودیم که در این مورد تا جایی که بتوانیم موانع را برمیداریم.
پارسا بیان کرد: مسائل برونبنگاهی، مشکلاتی در فضای کسبوکار صنایع است که وظیفه ماست نسبت به حل و پیگیری آنها اقدام کنیم؛ مسائل درونبنگاهی این شامل انطباق واحدها با استانداردهای روز، شناخت بازار، تمرکز بر صادرات و مهمتر از همه، داشتن پشتوانه مالی قوی توسط خود واحد تولیدی است که بر عهده خود سرمایه گذار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: با وجود این چالشها، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا جذب اعتبارات تبصره ۱۸ به صد در صد برسد؛ لازم به ذکر است که میانگین جذب این تسهیلات در کل کشور ۴۳ درصد است و مشکل تسهیلات مکرر مختص به استان ما نیست، بلکه تمام بانکها در سطح کشور با آن درگیر هستند.
پارسا مدیر کل صمت در این مورد گفت: با صحبتهای جناب حسینی موافقم؛ ۹۷ درصد صنایع استان متوسط، کوچک و خرد هستند و آسیبپذیری بالایی در برابر مشکلات و تهدیدات فضای کسبوکار دارند. باید بیشتر مراقب باشیم.
او افزود: پارسال به این واحد از طریق منابع بانکی تسهیلات ارائه دادیم و در تأمین وثایق آنها نیز کمک کردیم؛ اخیراً نیز تسهیلاتی پرداخت شده بود که بانک اعلام کرده برای اعطای مجدد تسهیلات، نیاز به گردش حساب است. این موضوع برای من و شما هم در مراجعه به بانک صادق است.
جعفری نیز در این مورد گفت: در این مورد شخصأ با بانک تماس گرفتم و آنها قول دادند خارج از حیطه وظایف خود، این مشکل را رفع کنند و حتی در مبالغ پایین تر، اما تسهیلات را پرداخت نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال، ۱۸۶ واحد راکد اقتصادی وارد چرخه تولید شدهاند که مشکل اکثر آنها سرمایه در گردش است؛ در حوزه صمت، هنوز امکان جذب تسهیلات وجود دارد؛ واحدهایی که از سرمایه ثابت استفاده نکردهاند، میتوانند مراجعه کرده و از این فرصت بهرهمند شوند.