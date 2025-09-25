۳ داروی نوین در حوزه‌های درمان سرطان، ناباروری زنان و اعصاب و روان رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - معصومه خان‌احمدی، مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت علوم در حاشیه رونمایی از ۳ داروی نوین در جمع خبرنگاران گفت: هر قدر بتوانیم با توانمندی جوانان کشور داروهای وارداتی را در داخل تولید کنیم، هم وابستگی کاهش می‌یابد و هم به ارتقای رفاه عمومی کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی کشور است، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند که محصولات های‌تک در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تولید می‌کنند. این شرکت‌ها در دوران کرونا نقشی پیشتاز در تأمین نیازهای کشور داشتند و اکنون نیز با ورود فناوری‌های نو، بسیاری از آن‌ها به مرحله تولید انبوه رسیده‌اند.

مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت علوم اقدامات حمایتی این وزارتخانه را شامل تأمین فضای استقرار، توانمندسازی، کمک به جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی دانست و گفت: نمونه بارز این توانمندی‌ها را امروز در نمایشگاه ایران‌فارما شاهد بودیم؛ جایی که شرکت‌های دارویی، از جمله مجموعه‌های فعال در حوزه سرطان و ناباروری، دستاوردهای ارزشمندی را رونمایی کردند که می‌تواند در تأمین نیاز دارویی کشور و حتی صادرات نقش مؤثری ایفا کند.

سارا سپهر، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان نیز گفت: با وجود ظرفیت تولید بالا به‌ویژه در داروهای ضدسرطان، در دریافت تسهیلات مالی، تأمین نقدینگی و تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات با مشکل مواجه هستیم.

سپهر ادامه داد: هدف از تولید این محصولات، تأمین نیاز داخل کشور و در ادامه صادرات داروهای ضدسرطان به بازارهای خارجی است.

وی تاکید کرد: تولید این داروها با استفاده از فرمولاسیون و مواد اولیه بومی انجام شده و منجر به کاهش چشمگیر ارزبری برای کشور شده است. داروی بیش فعالی و اختلال پرخوری عصبی، مکمل افزایش توان باروری بانوان و داروی درمان کننده سرطان سینه در این شرکت دانش بنیان تولید شان شروع شده است. 

در ادامه مراسم، فریبا شیرانی مدیر شرکت دانش بنیان گفت: داروی درمان سرطان سینه در بانوان مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی تولید دارو سبب صرفه جویی ارزی خوبی در این شرایط کشور خواهد شد. 

 

