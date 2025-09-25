باشگاه خبرنگاران جوان- امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند: «هر کس به خدا توکل کند، دشواریها برای او آسان میشود و اسباب برایش فراهم میگردد.» (غررالحکم، ج۵، ص۴۲۵). برای ما شیعیان همواره نقطه عطفی وجود دارد که فراتر از اسباب و عوامل دنیایی عمل کرده و میتواند دریچههای جدیدی را به رویمان باز کند. توکل و توسل، عواملی هستند که نقشی حیاتی در تسهیل و گشایش امور ایفا کرده و بهقدری معجزهوار، موانع را از پیشرو برمیدارند که گاهی از تصور هم خارج است.
همانطور که میدانید برای رهایی از انواع گرفتاریها، آیات و اذکار مختلفی توصیه شده که هرکدام کارکرد خاص خود را دارند. مثلاً حجتالاسلام عالی خطیب و کارشناس مذهبی، با استناد به فرمایشات امام صادق (ع) برای ۴ مورد از گرفتاریهای فراگیر دنیایی، توصیههایی دارد که طبق کلام این امام معصوم حتماً بهرهمندی از آن کارگشا خواهد بود. حجتالاسلام عالی میگوید: «امام صادق فرمودهاند، من از ۴ نفر تعجب میکنم که در گرفتاریها به ۴ ذکری که خود خداوند در قرآن آورده است پناه نمیبرند. تعجب میکنم از کسی که نگرانی و خوف و ترس دارد، اما ذکر «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ؛ خدا ما را بس است و وکالتمان با خداست» (آیه ۱۷۳ آل عمران) را نمیگوید که اگر این ذکر را بگوید، خدا نگرانیاش را برطرف میکند.»
حجتالاسلام عالی ادامه میدهد: «گروه دیگر افرادی هستند که غم و غصه دارند. خداوند فرموده اگر این افراد ذکر «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ» (آیه ۸۷ سوره انبیاء) را تکرار کنند، غم را از او برطرف میکنیم. این ذکر را نیز خود خداوند در قرآن به حضرت یونس فرمودهاند.» در وصف آثار و برکات این ذکر که به ذکر یونسیه شهرت دارد، روایات زیادی آمده که نشان اثربخشی این ذکر فوق العاده دارد. این ذکر نه تنها توسط امام صادق (ع) بلکه در روایاتی مختلف توسط رسول اکرم (ص) و همچنین عالمانی همچون حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و آیت الله امینی و… نیز توصیه شده است. مثلا عالم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی میگوید: «مداومت ذکر یونسیه در شبانه روز ترک نشود، هر چه زیادتر، تاثیرش نیز بیشتر. حداقل آن، چهار صد مرتبه است. خود بنده خیلی اثرها دیدم و چند نفر هم مدعی تجربهاند.»
این کارشناس مذهبی در ادامه به گروه دیگری که مورد توصیه امام صادق (ع) قرار گرفتهاند، اشاره کرده و میگوید: «امام صادق (ع) در مورد کسی که دچار رفقا و افرادی شده که ممکن است او را دور بزنند و یا مکر و حیلهای برایش به کار ببندند، فرمودهاند که این ذکر را بگوید: «أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ؛ کار خودم را به خدا واگذار کردم و خدا به حال بندگان آگاه است» (آیه ۴۴ سوره غافر). همچنین شیخ ابن فهد در عدة الداعی از امام رضا (ع) نقل کرده که هر که این ذکر را در عقب نماز صبح بگوید، حاجتی طلب نکند مگر آنکه آسان شود برای او و کفایت کند حقتعالی آنچه را که مهم او است.
حجتالاسلام عالی اضافه میکند: «چهارمین گروهی که امام صادق (ع) به آنها ذکری خاص را توصیه کرده، کسانی هستند که دنیای حلال را میخواهند. این افراد باید ذکر «ما شآءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ» (آیه ۳۹ سوره کهف) را بگویند که اگر کسی این را بگوید حتماً خداوند برایش فراهم میکند.»
این ۴ ذکر توصیه شده از سوی امام صادق (ع)، بهخوبی جایگاه اذکار و اثربخشی آن در زندگی مؤمنان را نشان داده و به آنها این اطمینان را میدهد که تحت هر شرایطی، هیچ قدرت و تکیهگاهی برتر خداوند وجود ندارد و او پناه همه بندگانی است که به او پناه بردهاند.
منبع: فارس