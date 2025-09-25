عملیات اجرایی شبکه فیبرنوری پروژه ۲۷ هکتاری نهضت ملی مسکن در پردیسان قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -عملیات اجرایی شبکه فیبرنوری پروژه بزرگ ۲۷ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهر پردیسان قم آغاز شد.
این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی و تأمین نیازهای ارتباطی ساکنان آتی این منطقه، توسط مخابرات منطقه قم در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
اجرای این شبکه فیبرنوری، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، افزایش سرعت و پایداری شبکه، و فراهمسازی بستر مناسب برای ارائه سرویسهای مبتنی بر فناوریهای نوین خواهد داشت.
این اقدام، همسو با برنامههای کلان شرکت مخابرات ایران در توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و تحقق دولت هوشمند، گامی مؤثر در جهت خدمترسانی بهتر به ساکنان طرحهای مسکن ملی در استان قم است.
دسترسی به اینترنت فوقسریع تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه، انتقال رایگان تلفن ثابت روی مودم فیبر نوری بدون تغییر شماره، کیفیت عالی و بدون نویز مکالمه و اینترنت روی بستر فیبر نوری، امکان جابجایی تلفن ثابت به هر نقطه استان بدون تغییر شماره، امکان استفاده از طرحهای فیبرکشی و مودم رایگان، سرویسهای متنوع با سرعت و ترافیک دلخواه، قابل پرداخت بهصورت اقساط ۱۲ ماهه️، پشتیبانی ۲۴ ساعته (تلفنی و حضوری) توسط کارشناسان مجرب مخابرات و کاهش سرقت به دلیل عدم جذابیت مالی برای سارقین از مزایای این طرح است.
منبع:شرکت مخابرات استان قم