حجت الاسلام سیدنظری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه خوی گفت: خدمت خالصانه و صادقانه به مردم بهترین راه قدردانی از خون شهدا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - بمناسبت ۴۵ سالگرد هفته دفاع مقدس مراسم گل باران و غبارروبی مزارشهدا و نثار فاتحه بمناسبت هفته دفاع مقدس با حضور فرماندار، اعضای شورای اداری، نیرو‌های نظامی وانتظامی، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در خوی برگزار شد. 

در این مراسم حجت الاسلام سید نظری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه خوی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، امنیت،   سلامت، خدمت و جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز بهترین وسیله و راه ادامه دادن خون مطهر شهدا و قدردانی از حمایت‌های قاطع مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمت خالصانه و صادقانه به ملت فهیم و قدرشناس ایران است. 

وی افزود: هر کارمند و مسئولی که بر سر میزی نشسته است باید بداند برای هر پست اداری و میز خدمت در این کشور چندین شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است. 

سید نظری تاکید: هر کارمند و مسئولی در کار خود کم کاری نماید به خون شهدا خیانت کرده، باید در روز قیامت به خدا، اهل بیت پیامبر و شهدا پاسخگو باشد. 

وی افزود: اگر کار مردم به هر دلیل قانونی حل نشود مسئول باید با روی خوش با ارباب رجوع برخورد نماید، مبادا برخورد یک مسئول باعث شود مردم به نظام و دولت بدبین شوند. 

لازم به ذکر است: در پایان مراسم رزمایش فرهنگی مذهبی «رهپویان شهدا» (دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان و رزمندگان پیشکسوت) با رمز «یا فاطمه الزهرا» با فرمان سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی آغاز شد.

