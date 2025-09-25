مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از مهار آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی در ایلخچی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشی از مهار آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی در ایلخچی خبر داد و گفت: نیرو‌های امدادی آتش نشانی پس از ۹ ساعت تلاش، آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی را در ایلخچی مهار کردند.
 
فرشی افزود:این واحد تولیدی دیشب ساعت ۲۱/۱۵ دچار حریق شد که توسط آتش نشانی شهر‌های آذرشهر، گوگان، ممقان، شهرک سلیمی، ایلخچی، سهند، خسروشاه، اسکو و تبریز پس از ۹ ساعت مهار شد.
 
وی تصریح کرد: در این حادثه آتش سوزی یک واحد رستوران سنتی که در شرف افتتاح و بهره برداری بود دچار خسارت شدید شد و صددرصد محصولات تولید این واحد در آتش سوختند.
 
فرشی افزود: میزان خسارت وارده و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: مهار آتش سوزی ، مدیریت بحران
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی در اراضی ملی هوراند
مهار آتش سوزی در مراتع کندوان و آشستان اسکو
مهار آتش سوزی در بازار صادقیه تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری آذربایجان شرقی
حمایت از مددجویان در پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت
مهار آتش سوزی کارگاه پالت سازی در ایلخچی
برگزاری جشن برداشت پسته در خسروشاه
آخرین اخبار
تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری آذربایجان شرقی
مهار آتش سوزی کارگاه پالت سازی در ایلخچی
حمایت از مددجویان در پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت
برگزاری جشن برداشت پسته در خسروشاه
تبریز نقطه‌ای راهبردی برای ایجاد مراکز هوش مصنوعی