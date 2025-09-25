باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد، با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مبلغ ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم تأمین و به بانک کشاورزی واریز شد تا به حساب گندمکاران پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، مطالبات گندمکاران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) تسویه شده و در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور نیز تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات پرداخت شده است.

همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۱۸ خرداد و ۹۵ درصد تا ۳۱ شهریور است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.