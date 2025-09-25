اظهارات اخیر زلنسکی مبنی بر اینکه مقامات روسی باید به جنگ پایان دهند یا به دنبال پناهگاه باشند، با واکنش تند نایب رئیس شورای امنیت روسیه مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه در پاسخ به تهدیدات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت: «روسیه ممکن است از تسلیحاتی استفاده کند که پناهگاه‌ها از آنها محافظت نخواهند کرد.»

پیش از این، ولودیمیر زلنسکی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت آکسیوس اشاره کرده بود که «پس از پایان جنگ آماده ترک سمت خود است» و توضیح داد که «هدف من پایان دادن به جنگ است، نه ادامه دادن به نامزدی برای این پست.»

او با بیان اینکه «وضعیت امنیتی و قانون اساسی اوکراین دو چالش هستند، اما من معتقدم برگزاری انتخابات ممکن است»، تاکید کرد که «نگرانی‌های امنیتی ممکن است سازماندهی انتخابات را دشوار کند، اما غیرممکن نیست.»

زلنسکی افزود اگر کی‌یف سلاح‌های دوربرد بیشتری از آمریکا دریافت کند، از آن‌ها استفاده خواهد کرد و تاکید کرد که «مقامات روسی باید به جنگ پایان دهند، یا به دنبال پناهگاه‌هایی بگردند که آنها را از بمب‌ها محافظت کند.»

با وجود تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای میانجی‌گری توافق صلح بین مسکو و کی‌یف، تنش‌ها بین روسیه و ناتو که هر دو طرف زرادخانه‌های ویرانگری از سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارند، در هفته‌های اخیر تشدید شده و خطر رویارویی مستقیم را افزایش داده است.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
مدودف سخنان ترامپ درباره روسیه را به سخره گرفت
پلیس دانمارک: پهپادها بر فراز چهار فرودگاه مشاهده شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
دیدار ترامپ با جولانی
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
آخرین اخبار
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
دیدار ترامپ با جولانی
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند
پلیس دانمارک: پهپادها بر فراز چهار فرودگاه مشاهده شدند
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد