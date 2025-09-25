اظهارات اخیر زلنسکی مبنی بر اینکه مقامات روسی باید به جنگ پایان دهند یا به دنبال پناهگاه باشند، با واکنش تند نایب رئیس شورای امنیت روسیه مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه در پاسخ به تهدیدات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت: «روسیه ممکن است از تسلیحاتی استفاده کند که پناهگاه‌ها از آنها محافظت نخواهند کرد.»

پیش از این، ولودیمیر زلنسکی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت آکسیوس اشاره کرده بود که «پس از پایان جنگ آماده ترک سمت خود است» و توضیح داد که «هدف من پایان دادن به جنگ است، نه ادامه دادن به نامزدی برای این پست.»

او با بیان اینکه «وضعیت امنیتی و قانون اساسی اوکراین دو چالش هستند، اما من معتقدم برگزاری انتخابات ممکن است»، تاکید کرد که «نگرانی‌های امنیتی ممکن است سازماندهی انتخابات را دشوار کند، اما غیرممکن نیست.»

زلنسکی افزود اگر کی‌یف سلاح‌های دوربرد بیشتری از آمریکا دریافت کند، از آن‌ها استفاده خواهد کرد و تاکید کرد که «مقامات روسی باید به جنگ پایان دهند، یا به دنبال پناهگاه‌هایی بگردند که آنها را از بمب‌ها محافظت کند.»

با وجود تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای میانجی‌گری توافق صلح بین مسکو و کی‌یف، تنش‌ها بین روسیه و ناتو که هر دو طرف زرادخانه‌های ویرانگری از سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارند، در هفته‌های اخیر تشدید شده و خطر رویارویی مستقیم را افزایش داده است.

منبع: النشره