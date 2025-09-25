باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که موجی از حملات علیه وابسته به جنبش انصارالله در صنعا در عمق یمن» را به پایان رسانده است.

ارتش این رژیم تروریستی همچنین ادعا کرد که لحظاتی پیش، ده‌ها جنگنده با هدایت اطلاعاتی سازمان اطلاعات نظامی (آمان)، حملاتی را علیه اهداف وابسته به دستگاه امنیت و اطلاعات و ارتش اداره انصارالله در اطراف صنعا در عمق یمن انجام دادند.

این ارتش ادعا کرد که از جمله اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند: مرکز فرماندهی ساختار عمومی انصارالله، مجتمع‌های وابسته به دستگاه امنیت و اطلاعات انصارالله، مقر بخش تبلیغات نظامی انصارالله و اردوگاه‌های نظامی که در آنها وجود تسلیحات و نیرو‌های نظامی در اطراف صنعا شناسایی شده بود.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در پایان افزود که این حملات در پاسخ به حملاتی بود که توسط یمنی‌ها علیه اسرائیل انجام شده، که شامل شلیک پهپاد‌ها و موشک‌های زمین به زمین به سمت رژیم تروریستی اسرائیل می‌شود.

شایان ذکر است که یک تحلیلگر امور نظامی، ضربه پهپادی یمن به شهر ایلات (ام الرشراش) را نقطه‌عطفی در ماهیت تهدیدات پیش روی رژیم اسرائیل و فراتر از یک رویداد تاکتیکی ساده دانست.

«رامی ابو زبیده» تاکید کرد که از منظر دفاعی، ناکامی سیستم‌های رهگیری و پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله «گنبد آهنین» و موشک‌های رهگیر در ساقط کردن پهپاد یمنی به رغم شناسایی و شلیکِ پاسخ، ضعف این سامانه‌ها در برابر پرنده‌های کم‌ارتفاع و با ردپای راداری کم را نشان می‌دهد.

منبع: النشره