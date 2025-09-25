باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان امروز به پایان رسید و تیم ملی والیبال ایران با شکست سه بر یک مقابل جمهوری چک از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

بر اساس آمار و اطلاعات، در پایان مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها الکساندر نیکولوف از بلغارستان با کسب ۱۱۹ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. علی حاجی‌پور با ۹۴ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و پوریا حسین خانزاده با ۷۵ امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد.

عنوان بهترین مهاجم نیز به الکساندر نیکولوف از بلغارستان با میانگین ۲۱.۲۰ امتیاز در هر بازی می‌رسد و بهترین بازیکن ایرانی در این فهرست نیز علی حاجی پور است که با ۱۶ امتیاز در هر بازی در رتبه سوم است. پوریا حسین خانزاده نیز با ۱۲ در جایگاه دهم قرار گرفته است.

در گروه بهترین مدافعان این رقابت‌ها کزا مرنیک از اسلوونی با میانگین ۳.۷۵ دفاع در هر بازی در صدر جدول قرار دارد و علی حاجی‌پور از ایران با میانگین ۲.۴۰ دفاع در هر بازی در رتبه سوم است. یوسف کاظمی با ۲ دفاع در جایگاه پنجم، مرتضی شریفی با ۱.۶ در رتبه هفتم و محمد ولی زاده با ۱.۴۰ در رتبه هشتم قرار دارند.

گابریل گارسیا از آمریکا با کسب میانگین ۳.۴۰ امتیاز سرویس در هر بازی در رتبه نخست بهترین سرویس زننده‌ها قرار دارد و پوریا حسین خانزاده از ایران با کسب میانگین ۲.۴۰ امتیاز در هر بازی در جایگاه سوم است. مرتضی شریفی نیز با میانگین دو امتیاز سرویس در جایگاه چهارم است.

عرشیا به‌نژاد از ایران با ثبت میانگین ۴۴.۴ پاس موفق در هر بازی در صدر قرار دارد، در حالی که مایک کریستنسن کاپیتان آمریکا و سیمون نیکولوف از بلغارستان در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

عنوان بهترین دریافت کننده مسابقات تا این مرحله به مارتیلا از فنلاند با میانگین ۹.۲۵ دریافت در هر بازی می‌رسد و نزدیکترین بازیکن ایران در این داده مرتضی شریفی با ۶.۶ دریافت موفق در هر بازی در رتبه سوم قرار دارد. محمدرضا حضرت‌پور از ایران نیز با ۵ دریافت موفق در هر بازی در جایگاه هشتم است.

دیدار‌های مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز‌های پنجم و ششم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.