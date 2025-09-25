سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ و اطلاعیه‌های تمدید و اصلاحات دفترچه به تاریخ‌های ۲۳ و ۱۴۰۴/۰۶۰/۳۱، ضمن اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات (به شرح ذیل این اطلاعیه)، به اطلاع متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌رساند؛ به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۰۳) برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند؛ ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان می‌توانند؛ در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اطلاعیه‌های فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷۰/۷، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کابردی مهر ۱۴۰۴

رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کابردی مهر ۱۴۰۴

برچسب ها: سازمان سنجش آموزش کشور ، کاردانی فنی ، کارشناسی حرفه ای
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی
فهرست دروس و منابع آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر شد
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی «ناپیوسته» علمی کاربردی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از ۳ داروی نوین درمان سرطان، ناباروری زنان و اعصاب و روان
رونمایی از پلتفرم «تحریریه هوشمند خبر» با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی
ثبت‌نام حدود ۷ میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور نهایی شده‌است
متحول شدن کارایی تصفیه آب در هند با استفاده از فناوری نانوحباب‌
رکوردشکنی باتری «روی-هوا» دانشمند ایرانی مقیم استرالیا
اشتغال نخبگان در تحقیق و توسعه با استفاده از اعتبار مالیاتی
حضور شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی ایران در نمایشگاه اندونزی
چالش‌های صنعت دارو در سایه تحریم و کمبود منابع ارزی
پیرصالحی: بودجه دارو و تجهیزات پزشکی باید تفکیک شود
آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و مرگ خاموش کودکان است
آخرین اخبار
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی ۱۴۰۴
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی
حضور شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی ایران در نمایشگاه اندونزی
رونمایی از ۳ داروی نوین درمان سرطان، ناباروری زنان و اعصاب و روان
پیرصالحی: بودجه دارو و تجهیزات پزشکی باید تفکیک شود
ثبت‌نام حدود ۷ میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور نهایی شده‌است
آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و مرگ خاموش کودکان است
چالش‌های صنعت دارو در سایه تحریم و کمبود منابع ارزی
متحول شدن کارایی تصفیه آب در هند با استفاده از فناوری نانوحباب‌
اشتغال نخبگان در تحقیق و توسعه با استفاده از اعتبار مالیاتی
رکوردشکنی باتری «روی-هوا» دانشمند ایرانی مقیم استرالیا
رونمایی از پلتفرم «تحریریه هوشمند خبر» با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی
بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان به رفع چالش‌ها کمک می‌کند