باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دادگاه بین‌المللی دادگستری» اعلام کرد که فرانسه پرونده‌ای را که علیه ایران به بهانه‌ی نقض حق حمایت کنسولی از دو تبعه فرانسوی (جاسوس فرانسه) که بیش از سه سال بازداشت بودند، مطرح کرده بود، مختومه اعلام کرده است.

فرانسه بار‌ها ایران را به بازداشت بی دلیل «سیسیل کولر» و شریکش «ژاک پاریس»، نگهداری آنها در زندان اوین تهران و عدم ارائه حمایت کنسولی لازم، متهم کرده بود؛ ادعاهایی که ایران همه‌ی آنها را رد می‌کند.

اعلامیه دادگاه به دلیل مختومه شدن پرونده توسط پاریس اشاره‌ای نکرد. این پرونده به طور گسترده به عنوان تلاشی برای فشار بر ایران در مورد بازداشت شهروندان فرانسوی در نظر گرفته می‌شد. ایران این دو نفر را به جاسوسی برای سرویس جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل، موساد، متهم کرده است.

روز چهارشنبه، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، با همتای ایرانی خود، «مسعود پزشکیان»، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد. مکرون پس از این دیدار مجددا خواستار آزادی این جاسوسان شد. پزشکیان نیز در همین راستا توضیح داد که «او و مکرون درباره تلاش برای حل این موضوع گفت‌و‌گو کردند.»

منبع: النشره