دادگاه بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که فرانسه پرونده شکایت خود علیه ایران در مورد بازداشت دو جاسوس فرانسوی را مختومه اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دادگاه بین‌المللی دادگستری» اعلام کرد که فرانسه پرونده‌ای را که علیه ایران به بهانه‌ی نقض حق حمایت کنسولی از دو تبعه فرانسوی (جاسوس فرانسه) که بیش از سه سال بازداشت بودند، مطرح کرده بود، مختومه اعلام کرده است.

فرانسه بار‌ها ایران را به بازداشت بی دلیل «سیسیل کولر»  و شریکش «ژاک پاریس»، نگهداری آنها در زندان اوین تهران و عدم ارائه حمایت کنسولی لازم، متهم کرده بود؛ ادعاهایی که ایران همه‌ی آنها را رد می‌کند.

اعلامیه دادگاه به دلیل مختومه شدن پرونده توسط پاریس اشاره‌ای نکرد. این پرونده به طور گسترده به عنوان تلاشی برای فشار بر ایران در مورد بازداشت شهروندان فرانسوی در نظر گرفته می‌شد. ایران این دو نفر را به جاسوسی برای سرویس جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل،  موساد، متهم کرده است.

روز چهارشنبه، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، با همتای ایرانی خود، «مسعود پزشکیان»، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد. مکرون پس از این دیدار مجددا خواستار آزادی این جاسوسان شد. پزشکیان نیز در همین راستا توضیح داد که «او و مکرون درباره تلاش برای حل این موضوع گفت‌و‌گو کردند.»

منبع: النشره

برچسب ها: جاسوسان فرانسوی ، دادگاه بین المللی
خبرهای مرتبط
تلاش فرانسه برای آزاد کردن جاسوسان خود از ایران
فرانسه خواستار آزادی جاسوسان صهیونیستی شد
روسیه به دنبال تأسیس یک دادگاه بین المللی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
انفجار خودرو در تل آویو
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
آخرین اخبار
امضای توافق‌نامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای حمایت از زنان افغانستان
رشد قابل توجه حمل و نقل ریلی افغانستان با جابجایی بیش از ۴۲۱ هزار تن کالا در شهریور
تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه "سپین‌بولدک – چمن" و انباشت ۱۸ هزار وسیله نقلیه تجاری
امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معادن طالبان و کمیته نروژ
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
برتراند جایگزین نیکلسون در افغانستان شد
تأکید بر تقویت روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دیدار مقامات ایران و طالبان
ثبت‌نام ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر باقی‌مانده در دستور کار آموزش و پرورش
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
قطار بشردوستانه قزاقستان وارد هرات شد
توافق تاریخی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان
مایکروسافت دسترسی رژیم اسرائیل به یکی از سرویس‌های خود را قطع کرد
ترامپ: آماده لغو فوری تحریم‌های ترکیه هستیم
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
رهبر انصارالله: حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر تجاوز اسرائیل است
شهادت دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد