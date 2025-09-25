باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی سرخپوشان مقابل ملوان بندرانزلی اظهار کرد: تساوی در این بازی هم نشان می‌دهد لیگ سختی داریم. تلاش می‌کنیم بهترین بازی را ارائه کنیم و به گل برسیم، اما متأسفانه در گلزنی خوش شانس نبودیم. فکر می‌کنیم باید کمی خود را تقویت و کیفیت‌مان را بالاتر ببریم. به خصوص در بخش تهاجمی و این نیاز تیم است.

مهاجم پرسپولیس افزود: فکر می‌کنم لیاقت نتیجه‌ای بهتر از صفر بر صفر داشتیم، اما به هر حال این یک بازی فوتبال است. این خوب نیست که در ۳ بازی خانگی برنده نشده‌ایم. همه از ما برد می‌خواهند، اما در شروع فصل هستیم و من ضمانت می‌کنم بردهای پرسپولیس آغاز می‌شود.

بیفوما بیان کرد: موقعیت‌هایی خوبی برای گلزنی داشتیم که آخرین آن برای امید عالیشاه بود، اما فکر نمی‌کنم تساوی ما به خاطر کیفیت زمین چمن باشد. هواداران حق دارند از ما ناراحت باشند، چون انتظار پیروزی داشتند. ما باید بهتر شویم و باور داشته باشند که در بازی‌های آینده پیروز می‌شویم.