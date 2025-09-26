باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی و منتقد برجسته دونالد ترامپ، روز پنجشنبه با دو اتهام کیفری مواجه شد در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا کمپین تلافی‌جویانه خود علیه دشمنان سیاسی را تشدید کرد.

این اتهامات روز‌ها پس از آن مطرح شد که ترامپ علناً از پام بوندی، دادستان کل، خواست علیه کومی و دیگرانی که دشمن می‌پندارد، اقدام کند — یک انحراف حیرت‌آور از اصل استقلال وزارت دادگستری از فشار کاخ سفید.

کومی به دادن اظهارات نادرست و اخلال در عدالت در ارتباط با تحقیقاتی که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ — که ترامپ برنده آن شد — و احتمال تبانی او با روس‌ها انجام داد، متهم شده است.

ترامپ این دادگاهی شدن را تحسین کرد و گفت کومی «یکی از بدترین انسان‌هایی است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.»

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود یک یورش بی‌امان علیه دشمنان واقعی و تصوری به راه انداخته است، اما اتهامات علیه کومی تاکنون نمایشی‌ترین مورد بوده است.

کومی در صورت محکومیت تا پنج سال زندان رو‌به‌رو خواهد بود. لیندسی هالیگان، دادستان فدرال که تنها چند روز پیش توسط ترامپ منصوب شد، این موضوع را اعلام کرد. وی یک وکیل سابق شخصی رئیس‌جمهور است که هیچ سابقه‌ای به عنوان دادستان ندارد.

بوندی در یک بیانیه گفت: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست» در حالی که وزارت دادگستری اتهامات علیه کومی را برای ارتکاب «جرایم جدی» اعلام کرد.

ترامپ اوایل روز پنجشنبه گفت که هیچ ارتباطی با اتهام‌زنی به کومی ندارد، اما پیش از این علناً اشاره کرده بود که هالیگان را برای تعقیب او و دیگران منصوب کرده است.

کومی در یک ویدیوی منتشر شده در اینستاگرام گفت: «نمی‌ترسم» و هرگونه خطا را رد کرد.

ترامپ در سال ۲۰۱۷ کومی را در میانه تحقیقات درباره احتمال تبانی اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ با مسکو برای تأثیرگذاری بر رأی ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ برکنار کرد.

در طی دوره دوم ترامپ، کومی یک منتقد صریح‌اللهجه آنچه بوده که به گفته او تلاش‌های رئیس‌جمهور برای استفاده از سیستم قضایی به عنوان ابزاری برای سود سیاسی است.

دوره اول ترامپ در کاخ سفید با جنجال بر سر دست داشتن روسیه در تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ — که او با بردن کاخ سفید بسیاری را شگفت‌زده کرد — و همچنین ارتباطات خود او با روسیه همراه بود.

از از زمان بازگشت به قدرت در امسال، او به سرعت از اختیارات خود برای حمله به تحقیقات درباره انتخابات استفاده کرده است.

رؤسای اطلاعاتی او گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که تحقیقات اصلی را دارای انگیزه سیاسی و ناقص توصیف می‌کنند. ترامپ خود بار‌ها کل این مسئله را «درغگوی روسیه» می‌خواند.

با این حال، یافته‌های اصلی جامعه اطلاعاتی مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات پرآشوب ۲۰۱۶ آمریکا توسط کمیته‌هایی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا تأیید شده است.

هالیگان، دادستان، تحت فشار شدید ترامپ کار می‌کرد، زیرا مرور زمان پنج ساله برای شهادت کومی در کنگره — که در قلب پرونده قرار دارد — روز سه‌شنبه منقضی می‌شود.

وی پس از استعفای اریک سیبرت، دادستان سابق آمریکا، هفته گذشته به سمت پرطرفدار دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا منصوب شد.

سیبرت پس از آن که طبق گزارش‌ها به رهبران وزارت دادگستری گفت شواهد کافی برای تعقیب کیفری کومی یا لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک — که او نیز به دلیل اقامه یک پرونده حقوقی علیه ترامپ به دلیل تقلب تجاری در کانون توجه ترامپ قرار دارد — وجود ندارد، استعفا داد.

منبع: رویترز