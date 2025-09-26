احتمال تصویب پیشنهاد برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ با ۶۴ تیم، با توجه به موانع و مخالفان زیادی که دارد، اندک عنوان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۳۰ قرار است به میزبانی پرتغال، اسپانیا و مراکش برگزار شود؛ رقابت‌هایی که صدسالگی مسابقات جام جهانی است و قرار شده تهمیدات ویژه‌ای برای برگزاری آن دیده شود.

برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ با ۶۴ تیم یکی از ایده‌هایی که است برای این مسابقات مطرح شده. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی با توجه به ۱۰۰ سالگی جام جهانی، پیشنهاد داده است تا این مسابقات با حضور ۶۴ تیم برگزار شود تا کشور‌های بیشتری از جهان در این تورنمنت فرصت حضور داشته باشند.

افرایش تیم‌های حاضر، از ۴۸ به ۶۴ تیم برای جام جهانی ۲۰۳۰ سبب خواهد شد که نزدیک به ۳۰ درصد از ۲۱۱ عضو فیفا در این مسابقات حضور داشته باشند.

با این حال روزنامه گاردین انگلیس فاش کرد که بعید است که فیفا پیشنهادی برای افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی ۲۰۳۰ از ۴۸ به ۶۴ تیم ارائه دهد. اگر چه فیفا پیشنهاد را شنیده و آن را با ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت، اما در داخل فیفا در مورد این طرح تردید وجود دارد.

این گزارش به نقل از منبعی نوشت: پتانسیل ۱۲۸ مسابقه در سال ۲۰۳۰ برای فیفا پرهزینه خواهد بود و برای جیانی اینفانتینو سخت است که آن را تصویب کند.

یک منبع فیفا به گاردین گفت: اینفانتینو حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست تصویب این افزایش را از شورای فیفا بگیرد. احساس غالب این است که حضور۶۴ تیم به جام جهانی آسیب می‌رساند. مسابقات غیررقابتی زیادی وجود خواهد داشت و این خطر آسیب رساندن به مدل تجاری را به همراه خواهد داشت.

این پیشنهاد ابتدا در ماه آوریل در شورای فیفا مطرح شد، اما با مخالفت سریع رو‌به‌رو شد. الکساندر چفرین، رئیس یوفا، آن را «ایده بدی» خواند که کیفیت مسابقات را پایین می‌آورد و انگیزه صعود را تضعیف می‌کند.

شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان