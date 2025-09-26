به گفته مدیر غله و خدمات بازرگانی کردستان، کاهش خرید تضمینی گندم در کشور به طور میانگین ۳۵.۸ درصد بوده، اما در کردستان این رقم ۳۱ درصد ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- موسی آرتن اظهار کرد: بیشترین کاهش خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز گندمکاران در استان مربوط به شهرستان دهگلان و سپس سقز، دیواندره و سنندج است.

وی افزود: مقایسه تاریخی نشان می‌دهد سطح زیرکشت گندم کردستان در ۲ دهه اخیر روندی افزایشی داشته است به طوری که در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ مجموع سطح زیرکشت گندم در استان ۵۳۲ هزار هکتار (۳۸ هزار و ۵۵۴ هکتار آبی و ۴۹۳ هزار و ۴۵۴ هکتار دیم) با تولید ۷۷۹ هزار و ۹۵۶ تن بود، اما امروز به بیش از ۶۶۰ هزار هکتار و تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است.

مدیر غله و خدمات بازرگانی کردستان در ادامه بیان کرد: اگر چه نسبت به ۲ دهه گذشته هم از لحاظ سطح زیرکشت و هم تولید گندم رشد داشته‌ایم ولی همچنان تغییرات اقلیمی و کمبود نهاده‌ها سبب شده عملکرد در واحد سطح در سال‌هایی کاهش یابد و خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افت محسوسی پیدا کند.

آرتن گفت: با وجود اینکه کاهش تولید و خرید این محصول استراتژیک امسال در کل کشور روند کاهشی داشته و حتی در استان‌هایی بیش از ۵۰ درصد افت عملکرد داشته‌اند ولی در کردستان با وجود عملیات زراعی مطلوب و ارائه مشاوره‌های کارشناسان به نسبت وضعیت آن مطلوب‌تر است.

مدیر غله و خدمات بازرگانی کردستان با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم در کردستان نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است، گفت: اما این استان همچنان توانسته رتبه دوم کشور را از لحاظ تحویل گندم به خود اختصاص دهد و این روند بیانگر ظرفیت بالای استان در تولید گندم و نقش حیاتی آن در تامین امنیت غذایی کشور است، ظرفیتی که در صورت رفع مشکلات مربوط به نهاده‌ها و مدیریت منابع آب، می‌تواند جایگاه کردستان را بیش از پیش ارتقا دهد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته یکی از مشکلات و دغدغه های کشاورزان تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از سوی دولت بود، اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، امسال نخستین سالی بود که تا قبل از آغاز کشت پاییزه، ۹۵ درصد بهای خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

آرش زره‌تن لهونی اضافه کرد: ارزش ریالی میزان گندم خریداری از کشاورزان استان در سال جاری بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تاکنون افزون بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن به حساب گندمکاران واریز شده است.

این اقدام نشان دهنده حمایت عملیاتی از کشاورزان و ایجاد انگیزه در گندمکاران و تلاش برای پایداری تولید است و امید می رود هم چون پرداخت به موقع مطالبات در سال های آینده هم شاهد اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی این محصول متناسب با هزینه های تولید آن باشیم.