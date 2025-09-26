پس از انتشار یک محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، با دستور قضایی خانم بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.

در این محتوا، خانم بلاگری وکیل‌نما، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد که بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» اعلام جرم و برای این خانم پرونده قضایی تشکیل شد.

بعد از اعلام جرم دادستانی، خانم بلاگر وکیل‌نما در این محتوا با دستور قضایی به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» بازداشت شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه مجلس با مقررات اشتباهی که علیه وکلا تصویب نمود، فضا را برای این گونه افراد سودجو و کلاهبردار باز کرده، که ضرر نهایی آن برای مردم است...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
برخورد شدید بشه عبرت بشه برا بقیه
