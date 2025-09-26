سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اظهار کرد: در چارچوب تقویت همکاری‌های دوجانبه، رییس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه در دیداری رسمی، درباره گسترش تعاملات به‌ویژه انرژی اتمی و روند فعالیت‌های کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: در جریان دیداری رسمی، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه و رییس کمیسیون مشترک اقتصادی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وی تصریح کرد: در این دیدار، طرفین درباره فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انرژی اتمی به گفت‌و‌گو پرداختند. همچنین وزیر انرژی روسیه گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های کمیسیون مشترک به رییس سازمان انرژی اتمی ایران ارایه داد و خواستار پیگیری برخی موضوعات مشترک شد.

جلالی عنوان کرد: رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت همکاری‌های راهبردی اعلام کرد که موضوعات مطرح‌شده از طریق ریاست‌جمهوری و همچنین با هماهنگی آقای پاک‌نژاد، رییس ایرانی کمیسیون مشترک هفته آینده پیگیری خواهند شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تاکید کرد: این دیدار در چارچوب توسعه مناسبات راهبردی ایران و روسیه و در ادامه رایزنی‌های مستمر دو کشور در حوزه‌های انرژی و اقتصادی انجام شد.

