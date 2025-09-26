باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم امروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، در راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» حضور یافتند تا همبستگی خود را با مردم مظلوم و بیپناه غزه اعلام کنند و جنایات رژیم صهیونیستی را با صدایی رسا محکوم نمایند.
این راهپیمایی که از مصلای قدس آغاز و تا چهارراه شهداء امتداد یافت، صحنهای از حضور پرشور و آگاهانه مردمی بود که نهتنها در دفاع از آرمان فلسطین، بلکه در لبیک به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا، بار دیگر بصیرت سیاسی و تعهد انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی، چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «فلسطین تنها نیست»، فضای شهر را آکنده از همدلی انسانی کردند. در این اجتماع، یاد و نام شهید سید حسن نصرالله، نماد مقاومت و ایستادگی، نیز گرامی داشته شد و شرکت کنندگان بر حمایت از مواضع رهبر انقلاب در خصوص مذاکرات هستهای با آمریکا تاکید کردند.