مردم همیشه در صحنه قم امروز در راهپیمایی «جمعه خشم و نصر »در محکومیت تجاوز رژیم کودک کش اسرائیل جلوه‌هایی از همدلی و ایستادگی را خلق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -  مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم امروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» حضور یافتند تا همبستگی خود را با مردم مظلوم و بی‌پناه غزه اعلام کنند و جنایات رژیم صهیونیستی را با صدایی رسا محکوم نمایند.

این راهپیمایی که از مصلای قدس آغاز و تا چهارراه شهداء امتداد یافت، صحنه‌ای از حضور پرشور و آگاهانه مردمی بود که نه‌تنها در دفاع از آرمان فلسطین، بلکه در لبیک به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا، بار دیگر بصیرت سیاسی و تعهد انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «فلسطین تنها نیست»، فضای شهر را آکنده  از همدلی انسانی کردند. در این اجتماع، یاد و نام شهید سید حسن نصرالله، نماد مقاومت و ایستادگی، نیز گرامی داشته شد و شرکت کنندگان بر حمایت از مواضع رهبر انقلاب در خصوص مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تاکید کردند.

برچسب ها: راهپیمایی قم ، حمایت از غزه
خبرهای مرتبط
راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر فردا در قم برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنج مصدوم در تصادف ساینا و تریلی در قم
خروش مردم همیشه در صحنه قم در جمعه خشمی دیگر
آخرین اخبار
خروش مردم همیشه در صحنه قم در جمعه خشمی دیگر
پنج مصدوم در تصادف ساینا و تریلی در قم
آیین «مهمانی لاله‌ها» در قم؛ غبارروبی مزار شهدا در ۹۲ نقطه استان
مرگ زندگی بخش جوان قمی
جلوه‌های حیرت انگیز از گنبد نمکی طغرود قم + تصاویر
تامین۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در قم تا پایان سال
نقش کلیدی نهادهای مردمی در ارتقای فرهنگ فرزندآوری
هوش مصنوعی فرصت بزرگ حوزه برای تحول و کارآمدسازی است
آغاز اجرای فیبرنوری در سایت ۲۷ هکتاری مسکن ملی قم
راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر فردا در قم برگزار می‌شود