نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: اتفاقات جوی خاصی برای تولید رخ ندهد، مشکلی در تامین و تولید میوه‌های پاییز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به قطعی آب و برق و شرایط اقلیمی سال پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم.

به گفته وی، اگر اتفاقات جوی خاصی برای تولید رخ ندهد، مشکلی در تامین و تولید میوه های پاییز نداریم.

شادلو ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در فصل پاییز شاهد فراوانی نسبی  و پایداری بازار خواهیم بود. همچنین با توجه به جابه جایی فصل گرم و سرد، امیدواریم روند تولید محصولات جالیزی همچون گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و کدو متوقف نمی شود به طوریکه با اعمال مدیریت مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران تولید مرکبات را متعادل اعلام کرد و گفت: در مجموع تولید مرکبات نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت، هر چند ابتدا نگرانی بیشتر بود، اما از شهریورماه با رویت محصول پیش بینی می شود که افت تولید چندان چشمگیر نیست و تولید همانند سال قبل خواهد بود.

