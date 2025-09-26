عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: جلسات شورا بدون نتیجه در حال تکرار است که براین اساس جلسه به هفته آینده موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: در روش قیمت گذاری گندم نرخ تمام شده با احتساب سود متعارف تاکید شده که باز هم دولتمردان با این قیمت موافقت نکردند و جلسه به هفته آینده موکول شد.

وی با بیان اینکه جلسات بدون نتیجه در حال تکرار است، افزود: حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این شورا از اهمیت بسیاری برخوردار است و انتظار می‌رود در این راستا نمایندگان حضور پررنگی داشته باشند.

عالمی ادامه داد: اعضای شورای قیمت‌گذاری در جلسات شورا بر سر قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به توافق نرسیدند که براین اساس قیمت گذاری به هفته آینده موکول شد.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با وجود محدودیت‌های منابع آبی و خشکسالی تأمین محصولات استراتژیک در کشور با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش بهره وری شدنی است اما قدرت مالی کشاورزان به آنها اجازه حرکت به سوی کشاورزی نوین نمی‌دهد.

 

