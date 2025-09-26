شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلمی از برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار گلزار شهدای شهرستان ماهدشت استان البرز را به اشتراک گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان ماهدشت استان البرز با حضور امام جمعه ماهدشت، فرمانده حوزه ۵۱۷ مقاومت بسیج شهیدآیت الله دستغیب، رزمندگان، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان شهری و مردم انقلابی و شهید پرور این شهر برگزار شد.

امام جمعه ماهدشت در حاشیه این مراسم با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا رسالتی همگانی است، اظهار کرد:شهدا چراغ راه جامعه اسلامی‌اند و عزت و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگری و خون پاک آنان است. همه ما وظیفه داریم با ادامه راه این بزرگ‌مردان، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهیم.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

