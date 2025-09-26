گروه جهادی حبیب رضوان به یاد شهدای دفاع مقدس خدمات پزشکی و درمانی در مشهد ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با هفته دفاع مقدس، گروه جهادی «حبیب رضوان» با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ایرانی و افغانستانی هشت سال جنگ دفاع مقدس ، خدمات رایگان پزشکی و درمانی را در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد به خانوادههای کمبرخوردار ارائه کرد.
خانم دکتر رحیمی، مسئول این گروه جهادی، در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت: «در این برنامه، خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، مامایی، دندانپزشکی، روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده، طب سنتی و طب سوزنی همراه با توزیع داروهای رایگان برای خانوادههای نیازمند ارائه شد.»
وی افزود: «این شانزدهمین اردوی جهادی ما در یک سال گذشته و دومین حضور در یک ماه اخیر در محله گلشهر مشهد است. همزمانی این اردوی جهادی با هفته دفاع مقدس بهمنظور گرامیداشت یاد شهدا و ادامه راه آنان در خدمترسانی به مردم محروم بوده است.»
دکتر رحیمی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای گروه گفت: «تمام اعضای گروه ما از مهاجران افغانستانی هستند که تحصیلات خود را در جمهوری اسلامی ایران یا افغانستان به پایان رساندهاند. از خیرین افغانستانی درخواست میکنیم با حمایت از گروههای جهادی، زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی گستردهتر در مناطق محروم را فراهم کنند.»
تعدادی از مراجعهکنندگان نیز با ابراز رضایت از خدمات ارائهشده، خواستار تداوم این اقدامات شدند. آنان تأکید کردند که بسیاری از خانوادههای ساکن در مناطق حاشیهای مشهد توانایی مالی مناسبی برای دریافت خدمات درمانی ندارند و حضور ماهانه گروههای جهادی میتواند بخشی از مشکلات درمانی آنان را برطرف کند.