گروه جهادی حبیب رضوان به یاد شهدای دفاع مقدس خدمات پزشکی و درمانی در مشهد ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با هفته دفاع مقدس، گروه جهادی «حبیب رضوان» با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ایرانی و افغانستانی هشت سال جنگ دفاع مقدس ، خدمات رایگان پزشکی و درمانی را در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد به خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه کرد.

خانم دکتر رحیمی، مسئول این گروه جهادی، در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت: «در این برنامه، خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، مامایی، دندان‌پزشکی، روان‌شناسی کودک، نوجوان و خانواده، طب سنتی و طب سوزنی همراه با توزیع داروهای رایگان برای خانواده‌های نیازمند ارائه شد.»

وی افزود: «این شانزدهمین اردوی جهادی ما در یک سال گذشته و دومین حضور در یک ماه اخیر در محله گلشهر مشهد است. همزمانی این اردوی جهادی با هفته دفاع مقدس به‌منظور گرامی‌داشت یاد شهدا و ادامه راه آنان در خدمت‌رسانی به مردم محروم بوده است.»

دکتر رحیمی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای گروه گفت: «تمام اعضای گروه ما از مهاجران افغانستانی هستند که تحصیلات خود را در جمهوری اسلامی ایران یا افغانستان به پایان رسانده‌اند. از خیرین افغانستانی درخواست می‌کنیم با حمایت از گروه‌های جهادی، زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی گسترده‌تر در مناطق محروم را فراهم کنند.»

تعدادی از مراجعه‌کنندگان نیز با ابراز رضایت از خدمات ارائه‌شده، خواستار تداوم این اقدامات شدند. آنان تأکید کردند که بسیاری از خانواده‌های ساکن در مناطق حاشیه‌ای مشهد توانایی مالی مناسبی برای دریافت خدمات درمانی ندارند و حضور ماهانه گروه‌های جهادی می‌تواند بخشی از مشکلات درمانی آنان را برطرف کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهدای افغانستانی ، شهدای افغانستانی دفاع مقدس ، نخبگان افغانستانی
خبرهای مرتبط
اعزام دومین کاروان راهیان نور مهاجرین افغانستانی
شهید افغانستانی که جان نثار ۳۰۰ رزمنده شد
ارادت مردم افغانستان به امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
آخرین اخبار
خدمت‌رسانی جهادی به یاد شهدای دفاع مقدس + فیلم
درخواست زلنسکی از ترامپ درباره موشک‌های جدید
تظاهرات مردم نیویورک همزمان با سخنرانی نتانیاهو
الاغ دزدی شهرک‌نشینان اسرائیلی از خانه‌های فلسطینیان
حماس: صندلی‌های خالی در صحن سازمان ملل نشان‌دهنده انزوای تل‌آویو بود
استاندارد‌های دوگانه غرب: به رسمیت شناختن فلسطین و مسلح کردن اسرائیل
انتقاد هند از سخنان دبیرکل ناتو درباره روابط دهلی‌نو-مسکو
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
روسیه اتهامات غرب را بی‌اساس و پوچ خواند
۴۳ کشته و زخمی در آتش‌سوزی کارخانه پوشاک در مصر
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
افزایش شرکت‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی
۳۷ کشته و زخمی در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان در مصر
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
شریف در دیدار با ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در پاکستان شد
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا