معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان از اجرای طرح پایش و بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی شهرستان ساوجبلاغ با هدف مقابله با آلودگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا لشگری با اشاره به اهمیت پایش‌ها گفت: در راستای صیانت از منابع حیاتی آب، طرح مشترکی با همکاری کارشناسان محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای استان برای پایش منابع آب زیرزمینی شهرستان ساوجبلاغ اجرا شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع افزود: در این پایش از تعدادی چاه آب شرب و کشاورزی شهرستان نمونه‌برداری صورت گرفت تا کیفیت آب از نظر وجود آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

لشگری خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب شرب مردم، در زمره اولویت‌های محیط زیست و دستگاه‌های متولی قرار دارد و نتایج آزمایش‌های انجام‌شده پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی خواهد بود.

 آلودگی منابع آب زیرزمینی، علاوه بر تهدید مستقیم سلامت عمومی، می‌تواند چرخه تولید کشاورزی و امنیت غذایی منطقه را با اختلال جدی مواجه سازد. تغییرات کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از کود و سموم شیمیایی و نفوذ پساب‌های غیراصولی از مهم‌ترین عوامل آلاینده به شمار می‌آیند. از این رو، افزایش آگاهی عمومی، تغییر الگوهای مصرف و همکاری شهروندان با دستگاه‌های متولی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از این منابع حیاتی خواهد داشت.

آغاز پایش تخصصی منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ
آغاز پایش تخصصی منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ
