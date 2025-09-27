باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی امارات، وام، روز شنبه گزارش داد که شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم فوری پایان جنگ غزه تأکید کرد.
این اولین دیدار نتانیاهو با یک مقام ارشد عرب از زمان حمله اسرائیل به رهبران حماس در ۹ سپتامبر بود که امارات متحده عربی با احضار معاون سفیر اسرائیل آن را محکوم و به آن اعتراض کرد.
امارات متحده عربی، تولیدکننده بزرگ نفت و قطب تجارت و بازرگانی منطقهای با نفوذ دیپلماتیک در سراسر خاورمیانه، در سال ۲۰۲۰ توافق عادیسازی روابط با اسرائیل را تحت عنوان «توافقنامههای ابراهیم» با میانجیگری ایالات متحده امضا کرد که راه را برای روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی، از جمله همکاریهای دفاعی، هموار کرد.
توافقنامههای ابراهیم که با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در دوره اول ریاست جمهوریاش منعقد شد، شاهد عادیسازی روابط دیپلماتیک امارات متحده عربی، بحرین و مراکش با اسرائیل بود.
وام اعلام کرد شیخ عبدالله بر «تعهد تزلزلناپذیر امارات متحده عربی به حمایت از همه ابتکارات با هدف دستیابی به صلح جامع بر اساس راه حل دو کشور، به گونهای که آرمانهای مردم فلسطین و اسرائیل را برآورده کند» تأکید کرد.
این گزارش هیچ اشارهای به توافقنامههای ابراهیم که توسط سیاستهای اسرائیل در منطقه تضعیف شده است، نکرد. اوایل این ماه، امارات متحده عربی به اسرائیل هشدار داد که الحاق کرانه باختری اشغالی، «خط قرمزی» برای ابوظبی خواهد بود که به شدت روح توافقنامههای ابراهیم که روابط امارات و اسرائیل را عادیسازی کرده بود، تضعیف میکند.
منابع به رویترز گفتند که اگر نتانیاهو بخشی یا تمام کرانه باختری اشغالی اسرائیل را ضمیمه کند، ابوظبی میتواند روابط دیپلماتیک را کاهش دهد.
کشورهای بزرگ غربی از جمله فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال یکشنبه گذشته در اقدامی ناشی از ناامیدی از جنگ غزه و با هدف ترویج راهحل دو کشور، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند که واکنش خشمگین اسرائیل را برانگیخت.
نتانیاهو که احتمال تأسیس کشور فلسطین را رد کرد، کشورهای غربی را به دلیل پذیرش کشور فلسطین به شدت محکوم کرد.
منبع: رویترز