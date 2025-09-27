۲ مامور پلیس در درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان دو مامور به شهادت رسیدند و یک نفر نیز مجروح شد.

رفیعی کیا گفت: این مأموران در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت‌ بوده که با تیراندازی مهاجمان روبه‌رو شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر کرد که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: فارس