معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه همزمان با سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمجید رنجبر تاکید کرد: در این ۱۲ روز حمل و نقل و جابجایی کلنی های زنبور عسل در سطح کشور و استان فارس ممنوع است.

این مقام مسئول تصریح کرد: زنبورداران برای ثبت درخواست آمارگیری باید به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار کلنی ها مراجعه کنند تا کارشناسان پهنه های تولیدی به محل استقرار مراجعه و نسبت به آمارگیری اقدام کنند.

او با اشاره به اینکه مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد، افزود: تمامی زنبورداران استان فارس در مهلت مقرر نسبت به مراجعه برای آماربرداری اقدام کنند.

رنجبر خاطر نشان کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با اتحادیه تعاونی های زنبورداران استان، در این مدت، تمامی تعاونی های زنبورداری علاوه بر اطلاع رسانی به زنبورداران، همکاری لازم برای ثبت و آماربرداری کلنی های تحت پوشش را با کارشناسان ‌پهنه های کشاورزی دارند.

این مقام مسئول افزود: به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری و خدمات رسانی به زنبورداران، سرشماری مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دسترسی به آمار صحیح تعداد کلنی های زنبور و میزان تولیدات آنها از قبیل عسل، ژل رویال، بره موم، گرده گل و سایر تولیدات بستر مناسبی برای توسعه صنعت زنبورداری، حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و جدید می باشد.

به گفته رنجبر؛ استان فارس در سال ۱۴۰۳ براساس نتایج سرشماری با داشتن یازده میلیون و ۵۳۰ هزار کلنی و تولید چهارده هزار تن عسل دارای رتبه سوم در کشور است و بیش از ۱۰ درصد از کلنی های زنبور عسل کشور را به خود اختصاص داده و سهم ۱۱ درصدی تولید عسل کشور را داراست.

استان فارس در اواخر پاییز و زمستان، میزبان زنبورداران اقصی نقاط کشور است و تا اواسط بهار برای بهره مندی از باغ های مرکبات و سایر گیاهان مرتعی، درختان جنگلی و درختچه های آن در مناطق مختلف استان استقرار دارند.

منبع: جهد کشاورزی فارس

برچسب ها: استان فارس ، رتبه سوم کشور ، تولید عسل ، جهاد کشاورزی فارس
خبرهای مرتبط
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل در قیروکارزین/ اسکان ۱۳۰ هزار کلنی زنبور عسل
بیشترین زنجیره ارزش بخش کشاورزی در فارس
نمایشگاه دام و طیور فارس؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت آبزیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
آخرین اخبار
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز
دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در معامله با خداست
حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری
یازدهمین رزمایش «یک کاسب، یک دانش‌آموز» در شیراز برگزار شد
دبیر هیئت نظارت انتخابات شوراهای فارس معرفی شد
احیای برق شیراز عزت استان و کشور است