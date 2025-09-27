باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا غلامزاده معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران به طور دائمی در تاج عمارت بلدیه به اهتزاز درمی‌آید، اظهارکرد: چهار پایه پرچم دیگر نیز در بام این عمارت نصب شده که به مناسبت‌های مختلف پرچم کشور‌های دیگر نصب خواهد شد.

غلامزاده همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران به مناسبت‌های مختلف جهانی و به نشانه همبستگی با کشور‌ها در رویداد‌های منحصر به آنها، پرچم آن کشور را به مدت یک روز در خانه شهر به اهتزاز درمی‌آورد.

وی با اشاره به اهتزاز پرچم حزب‌الله بر بام ساختمان بلدیه در اولین رویداد، اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله و به نشانه همبستگی ملت ایران و لبنان، مراسم اکران پرچم حزب‌الله امروز -شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴- در ساختمان بلدیه برگزار شد.