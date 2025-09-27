مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرمی که در بازار‌های میوه و تره‌بار عرضه می‌شود را نهایت ۱۱۲ هزار تومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شود ۱۱۲ هزار تومان است، گفت: بی‌ثباتی قیمت مرغ در سطح شهر به هیچ عنوان ربطی به سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ندارد.

وی افزود: در صورت بروز هر گونه تخلف در قیمت مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار؛ در هر یک غرف عرضه کننده این محصول شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفتر مدیر میدان و یا رئیس بازار این مورد تخلف را گزارش دهند. این در حالی است که تا کنون گزارش هیچ گونه تخلفی در این زمینه از سوی شهروندان مطرح نشده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه سیستم نظارتی سازمان بر نحوی عملکرد غرف بسیار بالاست، ادامه داد: قوانین سخت گیرانه سازمان میادین برای مقابله با گرانفروشی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باعث رضایت شهروندان در هنگام خرید از این مجموعه بزرگ و قابل دسترس در تمامی مناطق و محله‌های شهر تهران شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل کمبود مرغ در کشور روبه‌رو هستیم بیان کرد: قیمت تمام شده‌ای که تولید کنندگان دار

منبع: سازمان مدیریت میادین میوه‌و‌تره‌‌بار

برچسب ها: میادین میوه و تره بار ، قیمت مرغ ، گوشت مرغ
خبرهای مرتبط
بیگدلی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
واردات نهاده‌های دامی به کشور در دست چند نفر است/ دلال‌های متصل به واردکنندگان باید حذف شوند
عرضه مرغ بالاتر از ۱۳۵ هزارتومان گرانفروشی است
ادامه توزیع مرغ در بازار کشور ؛ بیش از ۵۴۰ هزار کیلوگرم در مازندران توزیع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
آخرین اخبار
هدف از طرح مدیریت مصرف، برچیدن مصرف موادمخدر از داخل جامعه و خیابان‌ها است
وحدت و انسجام ملی همه نقشه‌های شوم دشمن را خنثی می‌کند
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، یکشنبه ۶ مهر از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان است
آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست / ۲۶ عمل جراحی در یک روز
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
تاکید وزیر دادگستری بر همکاری وزارتخانه‌‌ها برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودرو‌های مسروقه
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛ احکام صادره به روسای کمیته‌ها ابلاغ شد
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد