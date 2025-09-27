وزیر دادگستری با اشاره به آغاز سال تحصیلی، بر همکاری حداکثری وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش برای ثبت‌نام کامل کودکان اتباع تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و یکمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی عضو به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به آغاز سال تحصیلی، حضور تمامی کودکان در مراکز آموزشی را ضروری برشمرد و بر همکاری حداکثری وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش برای ثبت‌نام کامل کودکان اتباع و پیگیری موضوع از سوی وزارت دادگستری تأکید کرد.

در ادامه این نشست، ضمن گرامی‌داشت یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی دوازده روزه، گزارش پایش پساتوزیع «طرح حمایت اجتماعی فعال از کودکان در معرض خطر شهرستان بهارستان استان تهران» و گزارش نشست مشترک وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و دادگستری با نهادهای مردمی در خصوص حق آموزش کودکان اتباع افغانستان و مشکوک التابعیت ارائه و آخرین وضعیت ثبت‌نام کودکان اتباع خارجی و مشکوک التابعیت در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان سازمان بهزیستی، دادستانی کل، آموزش و پرورش، دادستانی تهران، شهرداری تهران و انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان دیدگاه‌ها و نظرات دستگاه متبوع خود در خصوص گزارش‌های ارایه شده را طرح کردند.

منبع: وزارت دادگستری

برچسب ها: اتباع خارجی ، ثبت نام اتباع ، ثبت نام مدرسه
