باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۱۸۷دهزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه  ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۳ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان
