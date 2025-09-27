در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۱۸۷دهزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۳ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان